Spätestens am Saisonende wird Marcus Uhlig nach mehr als sechs Jahren Rot-Weiss Essen verlassen. Eine Ära geht zu Ende. Das sagt Uhlig zu seinem Abschied.

Die Berichterstattung zum Stühlerücken bei Rot-Weiss Essen vom Montag - 27. Februar 2024 - von RevierSport und der WAZ sollte nur einen Tag später auch offiziell bestätigt werden.

Der Drittligist gab die Abschiede der Vorstände Marcus Uhlig und Sascha Peljhan bekannt und stellte Marc-Nicolai Pfeifer und Alexander Rang als neues Vorstandsduo vor.

Allen voran die Personalie Uhlig sorgte bei den Fans für große Diskussionen. Bei über 4200 Teilnehmern an einer repräsentativen RS-Umfrage finden es rund 65 Prozent der Befragten schade, dass Uhlig die Hafenstraße verlässt.

Auch der 53-Jährige, der seit sechs Jahren der RWE-Boss ist, wird beim Abschied emotional.

"Nach gut sechseinhalb sehr intensiven und überwiegend erfolgreichen Jahren ist in mir zuletzt mehr und mehr die Entscheidung gereift, dass es Zeit wird für einen Wechsel. Ich schaue mit Freude, Dankbarkeit und auch Stolz zurück auf meinen Weg bei RWE, auf dessen Strecke im Ergebnis ganz sicher mehr richtig als falsch gelaufen ist. Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei der ganzen RWE-Familie. Ich wünsche dem Verein für die weitere Entwicklung nur das Beste", sagte Uhlig.

André Helf, RWE-Aufsichtsratschef: "Der Aufsichtsrat von Rot-Weiss Essen schaut sehr gerne auf die Zusammenarbeit mit Marcus Uhlig und Sascha Peljhan zurück. Gemeinsam konnten wir den Verein in den letzten Jahren in vielen Bereichen positiv entwickeln. Auch von Rückschlägen haben wir uns nicht zurückwerfen lassen, sondern immer die Ärmel im Sinne des Vereins hochgekrempelt und viel bewegt. Wir akzeptieren die Entscheidung von Marcus Uhlig und danken ihm bereits jetzt für sein Engagement. Marcus wird auch in der Zukunft immer ein gern gesehener und willkommener Gast an der Hafenstraße sein."

Und auch Peljhan, der mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis zu Uhlig pflegt, verabschiedet sich als ehrenamtlicher Finanzvorstand spätestens zum 30. Juni 2024 von Rot-Weiss Essen - er bleibt aber weiter RWE-Sponsor.

"Mein Engagement bei RWE hat 2019 begonnen. Es wurde über die Jahre immer intensiver und damit auch zeitaufwändiger. Gemeinsam haben wir eine ganze Menge erreicht. Zudem haben wir die Strukturen und Abläufe im Finanzbereich insbesondere nach dem schwierigen Jahr 2022 stabilisiert. Nun ist auch für mich der passende Zeitpunkt gekommen, mich aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzuziehen und mich wieder vermehrt meinen eigenen geschäftlichen Aktivitäten zuzuwenden. Als Darlehensgeber, Sponsor und Fan werde ich dem Verein aber weiterhin erhalten bleiben", erklärte Peljhan.