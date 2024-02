Der MSV Duisburg hat sein Heimspiel gegen Viktoria Köln mit 1:0 (1:0) gewonnen und den Abstand zum rettenden Ufer weiter verkürzt.

Man durfte gespannt sein, was die drei Punkte aus Verl eine Woche später für den MSV Duisburg Wert sein würden. Die Antwort: sehr viel. Denn die Zebras schlugen auch den FC Viktoria Köln vor über 11.000 Zuschauern (1:0) in der Schauinsland-Reisen-Arena und siegten erstmals in dieser Saison zweimal hintereinander.

Im Vergleich zum Auswärtssieg in Ostwestfalen rückte Neuzugang Erik Zenga für den gelbgesperrten Santiago Castaneda auf die Sechs. Boris Schommers ließ erneut mit Fünferkette und zwei Spitzen spielen. Mit Erfolg. Sein Gegenüber Olaf Janßen setzte anders als im Verbandspokal-Aus bei Alemannia Aachen unter der Woche auf David Kubatta und Jonah Sticker. Lars Dietz (Gehirnerschütterung) und Patrick Koronkiewicz (Bank) mussten weichen. Topscorer Luca Marseiler stürmte für Luca de Meester.

Während einer Schweigeminute für die unter der Woche im Alter von 88 Jahren verstorbene MSV-Legende Ludwig „Lulu“ Nolden gedachten die Fans ihm mit einer kleinen Choreografie. Die Gäste hatten zu Beginn mehr Ballbesitz, Marseilers Volley touchierte das Tordach (8.). Dann flogen Tennisbälle und Frisbees aus der Nordkurve auf den Rasen (12.), die Partie war aufgrund des Protests gegen den DFL-Investoren-Einstieg rund fünf Minuten unterbrochen.

Der MSV war danach beflügelt, immer wieder ging es über die rechte Seite von Alexander Esswein, dessen scharfe Hereingabe Michael Schultz fast ins eigene Netz befördert hätte (21.), André Becker kam auf der anderen Seite zum Seitfallzieher (23.). Kurz darauf checkte Esswein Christoph Greger in die Werbebande auf den Stadionasphalt. Der Kölner konnte nicht weitermachen und humpelte nach einigen Minuten der Behandlung mit bandagiertem Knie vom Platz, Olaf Janßen rannte wutentbrannt Richtung MSV-Bank und war kaum zu beruhigen.

Dann die dickste Chance für die Zebras im ersten Durchgang. Der völlig blanke und eingerückte Pledl brachte den Ball nach der nächsten Esswein-Flanke nicht im Kasten unter (31.). Die Meidericher blieben am Drücker und kombinierten sich über Pledl, Rolf Feltscher und Niklas Kölle stark durch. Der bis dahin blasse Linksaußen traf am zweiten Pfosten zum 1:0 (40.). Neun Minuten wurden in der ersten Hälfte nachgespielt.

MSV: V. Müller – Feltscher (68. Engin), Fleckstein, Bitter, Knoll, Kölle – Zenga (89. Pusch), Michelbrink (76. Bakir), Pledl – Esswein (68. R. Müller), Ginczek. Viktoria: Voll – Greger (28. Lorch), Schultz, Kubatta (86. Anselm) – Sticker (57. Koronkiewicz), Russo, Lopes Cabral – Handle, Najar (57. de Meester) – Marseiler, Becker. Schiedsrichter: Fabienne Michel Zuschauer: 11.426 Gelbe Karten: Esswein, Engin. Tor: 1:0 Kölle (40.).

Nach Wiederanpfiff war es erneut Pledl, der das 2:0 um Zentimeter leichtfertig verpasste (54.), nachdem Esswein von Kölle steil geschickt wurde. Fünf Minuten später war die Latte im Weg. Duisburgs Nummer zehn blieb vom Pech verfolgt. Die Viktoria drängte sich noch mal auf, die Zebras verpassten das zweite Tor trotz der frischen Kräfte Ahmet Engin und Robin Müller. Unfassbar: Der Joker lief Gästekeeper Ben Voll bei einem Konter alleine in die Arme (83.). Am Ende reichte es dennoch zum vierten Heimsieg der Saison, auch weil Marseiler aus der Drehung knapp vorbei schoss (85.).

Durch den so wichtigen Dreier hat der MSV den VfB Lübeck in der Tabelle überholt. Für den Drittletzten sind es am Samstagmittag plötzlich nur noch zwei Zähler bis zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Am Freitagabend geht es beim SC Preußen Münster weiter.