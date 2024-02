Unter den rund 1000 RWE-Fans im Spiel beim SSV Jahn Regensburg weilte auch ein ehemaliger Fanliebling der Essener in der Gästekurve: Sascha Mölders.

Rot-Weiss Essen hatte bis zum 3:1-Erfolg beim SSV Jahn Regensburg seit 105 Tagen keinen Auswärtsdreier mehr eingefahren. Dieser Fluch ist nun besiegt.

Und das erlebte auch Sascha Mölders. Der einstige Stürmer von RWE - In 52 Regionalliga-Partien traf er stolze 42 Mal und wurde 2008/2009 Torschützenkönig mit 28 Treffern - unterstütze die Mannschaft von Christoph Dabrowski mit rund 1000 Essenern in der Gästekurve im Stadion des SSV Jahn Regensburg. Mit dabei war auch Mölders' Sohn Lio - ebenfalls mit dem RWE-Virus infiziert.

"Das war ein effizienter und hochverdienter Auswärtssieg. Die Torausbeute war bei RWE besser als in den letzten Wochen in den Auswärtsspielen. Ich habe jetzt endlich mal einen Sieg in Bayern gesehen", freute sich der 38-Jährige, der die Essener auch schon in der vergangenen Saison wie im Spiel bei der Spielvereinigung Unterhaching unterstütze, gegenüber RevierSport. Der gebürtige Essener, Mölders ist in Vogelheim aufgewachsen, lebt mittlerweile seit über einem Jahrzehnt in der Nähe von Augsburg.

Zuletzt sprach RevierSport mit Mölders vor dem letzten Auswärtssieg der Essener beim MSV Duisburg. Auch damals mischte RWE schon oben mit.

Zum Thema möglicher Zweitliga-Aufstieg und Trainer Christoph Dabrowski meinte Mölders im Oktober 2023: "Ich halte auch sehr viel von Trainer Christoph Dabrowski und finde es gut, dass die Verantwortlichen um Marcus Uhlig in der schweren Zeit an ihm festgehalten haben. 2. Bundesliga? Die Fans dürfen träumen. Das tue ich auch. Ich würde Rot-Weiss auch gerne wieder in der 2. Bundesliga sehen. Und, ich verrate den Fans mal etwas: Wenn du als Spieler jetzt auf die Tabelle schaust, dann fängst du auch an zu träumen. Das ist einfach die Wahrheit. Ich bin wirklich gespannt, wo RWE landet. Ich halte einiges für möglich."

Und was sagte der 103-malige (18 Tore) nach dem Sieg in Regensburg zum Thema Aufstieg und Coach Dabrowski: "Jetzt hoffe ich, dass der 'Dabro' in Essen seinen Vertrag verlängert." Zum Thema Aufstieg schwieg er - vielleicht folgt diese Attacke ja nach der Dabrowski-Verlängerung.