Seit einigen Wochen gehört Kaan Inanoglu fest zum Profikader des MSV Duisburg. Das 18-jährige Sturm-Juwel debütierte auch schon in der 3. Liga.

Nein, so weit ist es noch nicht: Stand heute - 8. Februar, 18 Uhr, besitzt Kaan Inanoglu keinen Profivertrag beim MSV Duisburg. Um diesen gab es nämlich am Donnerstag-Mittag ein kurzes Wirrwarr.

Die Kollegen der WAZ hatten von MSV-Präsident Ingo Wald eine Bestätigung erhalten, dass Inanoglu schon jetzt einen Profivertrag bei den Zebras besitzt. Dieser sei sowohl für die 3. als auch 4. Liga gültig, so war zumindest der Kenntnisstand von MSV-Chef Wald. Mittlerweile ist der Artikel aktualisiert worden.

Denn Sercan Güvenisik, Berater des 18-jährigen Angreifers, der inzwischen 55 Einsatzminuten in der 3. Liga unter MSV-Coach Boris Schommers erhielt, zeigte sich aufgrund der ersten Meldung verwirrt. "Ich habe das mit Erstaunen zu Kenntnis genommen. Denn noch besitzt Kaan seinen im Sommer 2023 unterschriebenen U19-Vertrag. Daran hat sich nichts geändert", erklärte der ehemalige Profi gegenüber RevierSport.

Güvenisik betonte weiter: "Wir sind mit dem MSV so verblieben, dass wir zeitnah über Kaans Zukunft und auch einen Profivertrag in Duisburg sprechen werden. Aber das kommt alles noch. Er hat noch nichts unterschrieben."

Kaan gehört ab sofort fest zum Profikader. Es ist durchaus möglich, dass er ab und an noch in der U19 Spielpraxis sammelt. Aber er ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil unserer Drittliga-Mannschaft. Chris Schmoldt

Was Ingo Wald da geritten hat, weiß niemand. "Vielleicht hat er sich einfach vertan. Es ist ein Missverständnis, das aber jetzt aufgeklärt wurde. Wir sind mit Sercan Güvenisik so verblieben, dass wir demnächst über Kaans Zukunft sprechen werden", bestätigte auch Chris Schmoldt, MSV-Sportchef, am Donnerstagabend gegenüber RS.

Schmoldt verriet zudem: "Kaan gehört ab sofort fest zum Profikader. Es ist durchaus möglich, dass er ab und an noch in der U19-Spielpraxis sammelt. Aber er ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil unserer Drittliga-Mannschaft."

Trainer Schommers hatte einige Trainingseinheiten benötigt, um sich von Inanoglus Qualitäten zu überzeugen. Doch zuletzt stand der hoch veranlagte Angreifer, der in der laufenden U19-Bundesliga-Saison in zehn Einsätzen neunmal ins Schwarze traf, regelmäßig im 20er-Spieltagskader des MSV - und er kam auch zweimal zum Einsatz.

Seinen nächsten Profi-Einsatz könnte er schon am Samstag (10. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Spiel beim SC Verl erhalten. Und so auch der Vertragsunterschrift unter seinen ersten Profivertrag näherkommen.

Aber: Der MSV Duisburg wird auch wissen, dass Inanoglu, der auch U19-Nationalspieler der Türkei ist und am Sonntag bis Mitte nächster Woche mit dem Türkei-Nachwuchs unterwegs sein wird, mittlerweile einige andere Klubs auf dem Zettel haben.