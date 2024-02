3. Liga: Es wird weiter keinen Videobeweis geben

Der Videobeweis gehört längst zum Profifußball. Die 3. Liga verwehrt sich aber den technischen Hilfsmitteln - auch wegen der Fans.

Der Videobeweis wird in der 3. Fußball-Liga so schnell nicht kommen. „Wir haben eine Einschätzung aus der Fanszene eingeholt. Wir glauben, dass die 3. Liga eine Liga ist, wo das nicht so gut passen würde“, sagte Tom Eilers als Ausschussvorsitzender der Spielklasse beim Deutschen Fußball-Bund bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Gerade in Fan-Kreisen werden die technischen Hilfsmittel oft kritisch gesehen, da sie der Tradition des Fußballs widersprechen.

Bei einer Halbjahrestagung der 20 Drittliga-Clubs war das Thema VAR (Video Assistant Referee) kürzlich ein Thema. „Es ist natürlich so, dass sich die Liga immer wieder damit befasst“, sagte Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb beim DFB, bei einer Pressekonferenz des Verbandes am Donnerstag. Er verwies aber auf einen „deutlich reduzierten Kamerastandard gegenüber der 2. Liga und erst recht der Bundesliga“. Deshalb sei die Einführung zum aktuellen Zeitpunkt für die Clubs kein Thema.