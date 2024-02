MSV Duisburg: Sechs Ausfälle und zwei Fragezeichen vor Spiel gegen den Spitzenreiter

MSV Duisburg 19:30 SSV Jahn Regensburg 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der MSV will die Aufholjagd starten in der 3. Liga. Es geht am Wochenende gegen den Tabellenführer. So ist die Lage bei den Meiderichern.

Viel darf sich der MSV Duisburg in der 3. Liga nicht mehr erlauben, wenn es mit dem Klassenerhalt doch noch klappen soll. 15 Partien gibt es noch und der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt sieben Zähler. Zudem hat die Konkurrenz um den Klassenerhalt ebenfalls aufgerüstet und für die Zebras geht es am kommenden Sonntag (19:30 Uhr) auch noch gegen den Spitzenreiter Jahn Regensburg. Der kam zwar nicht so souverän in das Jahr 2024 - doch trotzdem steht für die Regensburger erst eine Auswärtsniederlage. Für den MSV, der auf sechs Spieler verzichten muss, dennoch ein hartes Brett, was es vor vermutlich rund 10.000 Zuschauern zu bohren gilt. Vor dem Spiel erklärte MSV-Trainer Boris Schommers auf der Pressekonferenz: "Ich hätte mir mit Blick auf das Personal von dem einen oder anderen eine Einheit mehr gewünscht. Es gab den einen oder anderen unvorhersehbaren Ausfall - Daniel Gincezk musste zum Beispiel mit Magen-Darm-Problemen passen. Bis Freitag konnte er nicht trainieren. Hinter Tim Köther steht ein großes Fragezeichen nach seinem Zweikampf-Zusammenprall in Ulm. Er kann noch kein 100-prozentiges Mannschaftstraining machen." Sollten auch diese beiden Akteure ausfallen, wäre der MSV schon bei acht Kickern, die nicht auflaufen können. Eine schwere Last im Abstiegskampf. Daher sind die Duisburger erleichtert, dass sie im defensiven Mittelfeld auf den letzten Drücker den vereinslosen Erik Zenga verpflichten konnten. Denn hier fallen mit Marvin Bakalorz und Niclas Stierlin gleich zwei Akteure aus. Schommers: "Wir sind froh, dass wir ihn noch für uns gewinnen konnten. Es war sehr wichtig, hier noch einen erfahrenen Mann zu bekommen, der fit ist und uns gleich weiterhilft." Wobei Schommers ergänzt, dass Zenga die ganze Zeit trainiert habe, es nun die Aufgabe sei, ihn auch spielfähig zu bekommen. So könnte der MSV Duisburg gegen Jahn Regensburg spielen Müller - Feltscher, Fleckstein, Knoll, Köther (Mogultay) - Jander, Castaneda - Engin, Bakir, Pledl - Ginczek (Esswein) Es fehlen: Bakalorz (Knieverletzung), Bitter (Rotsperre), Ekene (Knieverletzung), Köpke (Knieverletzung), Mai (Kreuzbandriss), Stierlin (Oberschenkelverletzung) Sperren drohen: Castaneda, R. Müller, V. Müller, Stierlin

