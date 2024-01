Rot-Weiss Essen hat den Westschlager beim SC Preußen Münster mit 1:2 verloren. Ausgerechnet in diesem brisanten Vergleich fehlte die Leidenschaft. Darüber sprechen wir bei "Vonne Hafenstraße".

Einen Tag nach der 1:2-Niederlage von Rot-Weiss Essen bei Preußen Münster spricht Moderatorin Kira Alex in unserem RWE-Talk "Vonne Hafenstraße" mit den Reportern Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak über die Gründe der Pleite, die Auswärtsschwäche der Essener und mögliche Zugänge bis zur Schließung des Winter-Transferfensters am 1. Februar.

"Das war zu wenig. Es hat eigentlich alles gefehlt, was für so ein Spiel nötig ist. Ich habe mich schon gewundert, warum die Fans den Spielern nach der Partie applaudierten. Aber das war sicherlich kein Applaus für die 94 Minuten in Münster sondern viel mehr für das bisher Geleistete in dieser Saison", meinte Wilhelm.

Wozniak hingegen sah die Essener nicht so schlecht. "Ein Punkt war allemal drin. Auch, wenn die Niederlage natürlich in Ordnung geht. Da sollte es keine zwei Meinungen über den verdienten Sieger dieser Partie geben. Trotzdem: Es steht bis zur 80. Minute 1:1, ähnlich wie schon in Aue. Da muss Rot-Weiss es mal hinbekommen in solchen Spielen auch wenigstens den einen Zähler zu sichern", meint Wozniak.

Dass Rot-Weiss Essen sich allen voran in der Fremde schwer tut, unterstreicht ein Blick auf die Auswärtstabelle. Während RWE zuhause - acht Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen - eine Macht ist, schwächelt das Team von Christoph Dabrowski auswärts. Drei Siege, ein Unentschieden, sechs Pleiten: nur fünf Mannschaften (Arminia Bielefeld, Viktoria Köln, Waldhof Mannheim, MSV Duisburg, SC Freiburg II) in der 3. Liga haben noch weniger als zehn Punkte auswärts geholt.





"Diese Diskrepanz zwischen Heimstärke und Auswärtsschwäche ist ein Phänomen, das sich eigentlich von der Bundes- bis zur Kreisliga durchzieht. Aber RWE muss dafür eine Lösung finden. Es war schon vor dem Aue-Spiel klar, dass Rot-Weiss bis Ende Mai elf Auswärts- und nur acht Heimspiele hat", sagt Wozniak. Wilhelm ergänzt: "Wisst Ihr, wann RWE zuletzt in der Fremde siegreich war? Am 28. Oktober 2023 in Duisburg. Und wie das Spiel gelaufen ist, wissen wir alle."

Wozniak ist sich sicher, dass RWE in diesem Transferfenster keinen neuen Spieler mehr präsentieren wird. "Zumindest Nelson Amadin wird nicht kommen. RWE hat ihm ein Angebot vorgelegt, das weit unter seinen Vorstellungen liegt", verrät Wozniak. Wilhelm ergänzt: "Wahrscheinlich wollen die Spieler die Summen in Netto verdienen, was RWE ihnen in Brutto anbietet."

