3. Liga: BVB II stürzt das nächste Top-Team - Auswärtssieg in Dresden

Die U23 von Borussia Dortmund setzt ihre Erfolgsserie fort und schlägt nach Regensburg auch Dresden. Die Tore kamen kurios zustande.

Die U23 von Borussia Dortmund hat den nächsten Achtungserfolg gefeiert. Am Sonntagabend feierte die Mannschaft von Jan Zimmermann einen 2:1-Sieg bei Dynamo Dresden und vermieste den Sachsen in einem wilden Spiel den Sprung an die Tabellenspitze. Schon unter der Woche war dem BVB ein Coup bei Jahn Regensburg gelungen (1:0) - und insgesamt war es das sechste Spiel ohne Niederlage in Serie.

Die erste Großchance der Partie gehörte den Gastgebern (12.), doch jubeln durften zunächst die Borussia-Talente. Rodney Elongo-Yombo besorgte die Führung (23.) - unter gehöriger Mithilfe von Jonathan Meier. Der Dresdener Abwehrmann spielte einen viel zu kurzen Rückpass, den der BVB-Angreifer abfangen und verwerten konnte.

Spielbestimmend trat ansonsten die SGD auf. Es dauerte aber bis weit in die zweite Halbzeit hinein, ehe sich die Überlegenheit im Zwischenstand widerspiegelte. Nach 65 Minuten glich Dresden aus, auch dem zweiten Treffer des Abends ging ein Patzer voraus. BVB-Torhüter Silas Ostrzinski parierte zunächst einen Schuss, bugsierte den Ball dann unglücklich selbst über die Linie.

In der Schlussphase wurde es dann völlig wild: Dynamo-Profi Niklas Hauptmann traf freistehend aus kurzer Distanz nur den Pfosten, und im direkten Gegenzug nutzte der gerade erst eingewechselte Samuel Bamba einen Schnitzer der gegnerischen Defensive. Er schlenzte den Ball zum 2:1 ins Tor und feierte seinen Treffer ausgelassen vor den Dresdener Fans. Es blieb beim aus Borussen-Sicht etwas schmeichelhaften 2:1.

Bereits am Nachmittag trennten sich 1860 München und der SV Sandhausen mit 1:1. Richard Meier traf nach 19 Minuten zum 1:0 für die Gäste. In der zweiten Hälfte erzielte der frühere Duisburger Leroy Kwadwo das Tor zum Endstand (67.). Damit bleibt 1860 in diesem Jahr weiter ungeschlagen, während der Tabellenvierte Sandhausen es verpasste, bis auf einen Punkt an den Aufstiegsrelegationsrang heranzurücken.

In der ersten Drittliga-Begegnung des Sonntags hatte Preußen Münster Rot-Weiss Essen mit 2:1 bezwungen. Niko Koulis besorgte die frühe Führung für die Gastgeber (3.), der Essener Marvin Obuz glich in der ersten Halbzeit aus (33.). In der Schlussphase entschied Gerrit Wegkamp den Westschlager mit seinem Tor zum 2:1 (80.) zugunsten der Münsteraner.