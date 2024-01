RWE: "Nicht am Maximum bewegt" - Dabrowski hadert nach Pleite in Münster

Rot-Weiss Essen hat das NRW-Duell bei Preußen Münster verloren. "Wir haben uns nicht am Maximum bewegt", haderte RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Schmerzhafte Niederlage für Rot-Weiss Essen: Und zwar nicht nur, weil die Bergeborbecker sich am Sonntag mit Preußen Münster ihrem Rivalen aus der Regionalliga-Zeiten geschlagen geben mussten. Bei der 1:2-Pleite am 23. Spieltag der 3. Liga vergab RWE obendrein die Chance, bis auf einen Punkt an den Relegationsrang heranzurücken.

"Erstmal überwiegt die Enttäuschung, ein Derby verloren zu haben. Nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die Fans, die uns maximal unterstützt haben", meinte Trainer Christoph Dabrowski anschließend am Mikrofon bei Magenta Sport. Der 45-Jährige hatte "keinen unverdienten Sieg" der Gastgeber gesehen.

"Wir haben uns nicht am Maximum bewegt, was das Energielevel und die Ausstrahlung angeht", lauteten die Kritikpunkte des Coaches. "Wie wir persönliche Duelle geführt haben, war nicht in dem Bereich, in dem ich es von der Mannschaft gewohnt bin."

Dass dieser sonnige Sonntag kein guter für Rot-Weiss werden könnte, hatte sich bereits früh abgezeichnet. Schon in der dritten Minute gerieten die Essener im ausverkauften Preußenstadion in Rückstand. Niko Koulis köpfte nach einem Freistoß ein, profitierte dabei von einem Stellungsfehler von Felix Götze. "Da waren wir nicht wachsam", ärgerte sich Dabrowski. "Dann mussten wir von Anfang an der Musik hinterherrennen."





Zwar brachte Marvin Obuz RWE nach einer guten halben Stunde zurück ins Spiel (33.), am Ende aber jubelten die Gastgeber. Völlig unbedrängt konnte der eingewechselte Gerrit Wegkamp einen satten Schuss in der kurzen Ecke platzieren, nachdem die Defensive der Essener den Münsteraner aus den Augen verloren hatte. "Wir lassen ihm im Rücken laufen, er schließt dann super ab. Das passt ins Bild", haderte Dabrowski und zog ein ernüchterndes Fazit: "Es war leider ein gebrauchter Tag."

Vier Punkte beträgt der Rückstand von RWE auf den Aufstiegsrelegationsplatz nun, das Dabrowski-Team ist auf den siebten Platz zurückgefallen - und spürt den Atem der Preußen: Nach einer Englischen Woche mit sieben Punkten steht der SCP nur noch zwei Zähler hinter dem Revierklub.