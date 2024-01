MSV Duisburg: Nach Platzverweis - so lange wird Joshua Bitter gesperrt

Der MSV Duisburg muss zunächst auf Joshua Bitter verzichten. Nach der Roten Karte beim 2:3 gegen den Halleschen FC hat der DFB das Strafmaß verkündet.

Es war der Knackpunkt im Kellerduell zwischen dem MSV Duisburg und dem Halleschen FC. Nach knapp einer Stunde sah Joshua Bitter die Rote Karte. In Unterzahl gaben die Zebras ihre 2:1-Führung aus der Hand und verloren die Partie am Ende mit 2:3.

Der Platzverweis kostete den abstiegsbedrohten Revierklub nicht nur einen möglichen Punktgewinn, sondern hat natürlich auf Folgen für Bitter persönlich. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler wurde für zwei Partien gesperrt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Tag nach der Partie bekannt.

Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, womit es rechtskräftig ist. Bitter hatte Gegenspieler Tarsis Bonga kurz hinter der Mittellinie von hinten umgegrätscht. Diese Aktion wertete das Sportgericht des DFB als "rohes Spiel".

Damit muss Trainer Boris Schommers an den nächsten beiden Spieltagen einen weiteren Ausfall verkraften. Am kommenden Samstag im Auswärtsspiel beim SSV Ulm 1846 (14 Uhr) sowie in der Woche darauf im Heimspiel gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg (Samstag, 27. Januar, 14 Uhr) wird Bitter nicht mit dabei sein.

In der Abwehrkette der Duisburger ist Bitter in dieser Saison gesetzt, alle drei Trainer - erst Torsten Ziegner, dann Engin Vural und nun Schommers - setzten auf den gebürtigen Dorstener. Er stand nur an drei Spieltagen nicht in der Startelf, da ihn eine Erkrankung und eine Gelbseprre zum Zuschauen zwangen.

Mit Kapitän Sebastian Mai (Kreuzbandriss) und Marvin Bakalorz (Knieverletzung) fehlen aktuell zwei weitere wichtige Spieler, außerdem sind Dennis Smarsch (Patellasehnenprobleme), Pascal Köpke (Knie-OP) und Chinedu Ekene (Knieprobleme) vorerst keine Option.

Damit nicht noch weitere Ausfälle hinzu kommen, müssen Niclas Stierlin, Vincent Müller und Santiago Castaneda am Wochenende gegen Ulm aufpassen. Sie stehen bei jeweils vier Gelben Karten und müssen bei der nächsten Verwarnung eine Sperre absitzen.