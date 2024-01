Der Derbysieg gegen Arminia Bielefeld (2:1) wird bei Drittligist Preußen Münster von einer bitteren Nachricht getrübt. Sebastian Mrowca fällt erstmal aus.

Ist das bitter für Preußen Münster. In der letzten Aktion des Spiels gegen Arminia Bielefeld (2:1) hat sich der defensive Mittelfeldspieler Sebastian Mrowca das Außenband angerissen und wird ausfallen. Das gab Trainer Sascha Hildmann auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt am Mittwoch, 23. Januar, 19 Uhr, bekannt. "Das ist in der letzten Aktion passiert. Das ist sehr bitter, er wird uns fehlen. Auch Thomas Kok fällt noch aus."

Hildmann warnte vor den Schanzern, die heimstark seien und über einen guten Angriff verfügen. "Wir werden viele gute Zweikämpfe führen müssen, müssen wach und immer zur Stelle sein", sagte er und gab die Marschroure vor: "Wir wollen in Ingolstadt mutig auftreten und wie gegen Bielefeld wieder gewinnen. Wir waren gegen Bielefeld am Anfang noch etwas verhalten, hinten raus aber sehr mutig. So wie die letzten 30 Minuten wollen wir in Ingolstadt auch spielen."

Neben Mrowca, der in 18 von 20 Drittligaspielen auf dem Platz stand, dürfte es indes noch weitere Veränderungen geben. "Wir sprechen nochmal mit den Spielern, wie sie sich fühlen. Aber wir werden rotieren, weil ich der Überzeugung bin, dass wir nicht drei Spiele mit derselben Mannschaft angehen können. Wir wollen das Spiel Sonntag auch im Blick haben", kündigte Hildmann an.

In jenem Spiel am Sonntag, 28. Januar, 13:30 Uhr, kommt Rot-Weiss Essen an die Hammer Straße. Das Spiel ist bereits ausverkauft. Im Online-Ticketshop der Preußen sind keine Karten mehr verfügbar. Münster, das mit dem Derbysieg die Bielefelder weiter gen Abstiegsränge geschubst hat, will gegen Ingolstadt und RWE nachlegen und möglichst wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben. RWE hingegen steht auf Platz fünf und hat auch nach dem 1:2 in Aue Platz drei im Blick. Das Team von Trainer Christoph Dabrowski hat noch das Nachholspiel gegen den TSV 1860 München in der Hinterhand.