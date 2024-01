Der MSV Duisburg hat einen neuen Geschäftsführer: Michael Preetz übernimmt bei den Zebras das Ruder.

Michael Preetz ist neuer alleiniger Geschäftsführer des MSV Duisburg. Das gab der Klub am Freitagabend bekannt.

"Wir freuen uns sehr, mit Michael Preetz eine starke und in Fußball-Deutschland respektierte Persönlichkeit für den MSV gewonnen zu haben. Michael Preetz ist der Wunschkandidat, der den MSV nach innen und nach außen auf einen erfolgreichen Weg bringen wird," sagte Ingo Wald, Vorstandsvorsitzender des MSV.

Der ehemalige MSV-Profi und Geschäftsführer von Hertha BSC wird nicht nur für die sportliche Leitung des Vereins verantwortlich sein, sondern auch die gesamte Organisation führen. Laut Pressemitteilung beinhaltet dies "insbesondere die Neuordnung der Strukturen als Nachfolge für die ausscheidende Doppel-Geschäftsführung mit Peter Mohnhaupt und Thomas Wulf".

"Seine Vita entspricht unserem Anforderungsprofil zu 100 Prozent", sagte Ulf Schott, Sportvorstand des MSV und betonte: "Ihn zeichnen ausgeprägte Führungsqualitäten, starke Motivationsfähigkeiten, seine Identifikation mit dem MSV als ehemaligen Spieler und natürlich seine sportliche Expertise aus. Deswegen haben wir lange und intensiv darum gekämpft, Michael Preetz für den MSV zu gewinnen."

Wir sind überzeugt, dass Michael Preetz mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung die Geschicke des MSV Duisburg in eine erfolgreiche Zukunft lenken wird Ulf Schott und Ingo Wald

Preetz galt bereits seit einiger Zeit als Kandidat bei den Duisburgern, die sich mit dem Aus von Ralf Heskamp als Sportgeschäftsführer mit Chris Schmoldt als Leiter Kaderplanung und Strategie sowie Branimir Bajic als Leiter Lizenzmannschaft neu aufstellten.

Preetz, der zwischen 1992 und 1994 71 Pflichtspielen für die Zebras bestritt, sagte über seine neue Aufgabe: "Es freut mich sehr, den MSV Duisburg als Geschäftsführer zu übernehmen. Vor allem hat mich überzeugt, mit welcher Hartnäckigkeit Ingo Wald und Ulf Schott um mich gekämpft haben und aufgezeigt haben, dass sie entschlossen sind, einen neuen Weg beim MSV einzuschlagen und Strukturen zu verändern. Dabei möchte ich tatkräftig mithelfen. Der Verein hat eine beeindruckende Geschichte, und ich bin entschlossen, die Ärmel hochzukrempeln und meinen Beitrag dazu zu leisten, den MSV auf einen erfolgreichen Weg zu führen."

Mit Preetz hofft der MSV Duisburg sowohl finanziell als auch sportlich wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. "Wir sind überzeugt, dass Michael Preetz mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung die Geschicke des MSV Duisburg in eine erfolgreiche Zukunft lenken wird. Wir danken ihm für sein Vertrauen in unseren Verein und freuen uns auf die Zusammenarbeit", erklärten Ulf Schott und Ingo Wald.