Drittligist MSV Duisburg möchte bei 1860 München gut ins neue Jahr starten. Mit dabei: Daniel Ginczek und Ahmet Engin.

Wenn der MSV Duisburg am Samstagnachmittag (20. Januar, 16.30 Uhr) bei 1860 München zu Gast ist, dann werden auch die beiden Winterneuzugänge dabei sein.

Mit Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf) und Ahmet Engin (Volos NPS/Griechenland) verpflichtete der Abstiegskandidat zwei erfahrene Offensivspieler. Beide Akteure sollen die Qualität im MSV-Angriff deutlich anheben.

Ginczek bringt eine Vita aus 120 Bundesliga-Spielen (29 Tore) und 121 Einsätzen in der 2. Liga (35 Tore) mit. Er ist ein routinierter, robuster Mittelstürmer mit einem guten Abschluss. Allerdings ist der 32-Jährige auch verletzungsanfällig und sammelte zuletzt kaum Spielpraxis.

Wenig Spielpraxis hatte Engin ebenfalls. Der Moerser Junge kam in der Hinrunde in der griechischen Super League nur auf acht Einsätze. Der Außenstürmer lief in der Vergangenheit schon für Duisburg in der 2. - und 3. Liga auf. Insgesamt bestritt der 27-Jährige, der von 2011 bis 2021 das MSV-Trikot trug, 149 Pflichtspiele für die Zebras.

Es ist also gut möglich, dass Engin bei 1860 München sein Jubiläum mit dem 150. Pflichtspiel als Spieler des MSV Duisburg feiert. Beide Neuzugänge sind Startelfkandidaten für Samstag, auch wenn sich Cheftrainer Boris Schommers noch nicht final festlegen wollte:

"Grundsätzlich sind sie fit. Beide wollen spielen und brennen. Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass sie im letzten Jahr nicht so viel Wettkampfzeiten bekommen haben. Sie können uns aber definitiv mit ihrer Qualität weiterhelfen."

Das Spiel in München ist der Startschuss zur Englischen Woche. Danach trifft der MSV im Kellerduell auf den Halleschen FC (23. Januar, 19 Uhr), ehe vier Tage später (27. Januar, 14 Uhr) das Gastspiel beim SSV Ulm 1846 ansteht.

Mit Blick auf die Englische Woche erklärte Schommers: "Wir haben drei brutal wichtige Spiele, speziell die ersten beiden gegen zwei direkte Konkurrenten innerhalb von 72 Stunden. Da müssen wir schon schauen, wer wann spielt. Wir wollen die Mannschaft auf den Platz bringen, die uns die größtmögliche Wahrscheinlichkeit auf Punkte gibt. Wir werden da gut durchkommen. Schön ist, dass wir genügend gesunde Spieler haben, die einen Großteil der Vorbereitung mitgemacht haben."