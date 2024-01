Viktoria Köln hat in der 3. Liga einen neuen Stürmer präsentiert, der aufgrund eines Kreuzbandrisses zwei Jahre aussetzen musste.

Was für eine lange Leidenszeit. Im September 2021 riss sich Tobias Anselm das Kreuzband. Zwei Jahre später konnte er erst - nach einem zweiten Kreuzbandriss - sein Comeback feiern.

Nun wechselt der Angreifer auf Leihbasis vom österreichischen Erstligisten LASK zu Viktoria Köln in die 3. Liga. Kölns Sportchef Stephan Küsters freut sich: "Tobi ist ein sehr talentierter Stürmer, der aufgrund seiner Verletzungs-Historie in Linz noch nicht durchstarten konnte. Ich bin davon überzeugt, dass er nun an dem Punkt ist, an dem er den nächsten Schritt gehen wird. Ich denke, dass der Schritt in die 3. Liga nach Deutschland genau der richtige ist. In Linz hat Tobi auf sehr hohem Niveau mittrainiert, jetzt wollen wir ihm hier die Chance auf dem Platz geben. Er ist ein sehr intelligenter Spieler und Junge!"

Der zuletzt in der Regionalliga Mitte für die Zweitvertretung des LASK auflief, hier traf er in vier Partien zweimal. Anselm wurde fußballerisch bei Red Bull Salzburg sowie dem FC Liefering ausgebildet und unter anderem von Marco Rose und Bo Svensson gefördert.

In dieser Zeit absolvierte der Österreicher 17 Jugend-Nationalspiele für sein Heimatland. Seit Juli 2023 ist er wieder fit - und Spielpraxis sammelte er bei der zweiten Mannschaft des LASK.

Nun ist er heiß, in Köln zeigen zu können, was er kann: "Ich freue mich auf das Kapitel 'Liga 3' mit der Viktoria. Ich hoffe, dass wir geile Spiele haben und unseren Fans viel Freude bereiten. Dazu will ich meinen Teil beitragen. Ich hoffe, ich kann nochmal etwas Vielseitigkeit und Dynamik mit in die Mannschaft bringen. Außerhalb des Platzes bin ich eher ein ruhiger Typ, auf dem Platz gebe ich immer Vollgas. Es liegt gerade viel Schnee in Köln, da fühle ich mich als Tiroler natürlich direkt heimisch!“

In der 3. Liga starten die Kölner am Samstag (20. Januar, 14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken in die Restrunde der 3. Liga.