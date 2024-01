MSV Duisburg: Zwei Stürmer fehlen, dickes Fragezeichen hinter Knoll

Der MSV Duisburg muss gegen 1860 München womöglich auf Marvin Knoll verzichten. Der Kapitän meldet sich derweil zurück.

Im letzten Spiel des Jahres 2023 hatte sich Marvin Knoll einen Muskelfaserriss zugezogen. Die Verletzung kostet den erfahrenen Abwehrmann des MSV Duisburg womöglich einen Einsatz in der ersten Drittliga-Partie des neuen Jahres.

Zum Start der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei 1860 München am kommenden Samstag (16.30 Uhr, RS-Liveticker) konnte Knoll zwar in Teilen wieder mit seinen Teamkollegen trainieren. Vereinsangaben zufolge steht im Hinblick auf das Wochenende dennoch ein großes Fragezeichen hinter dem 33-Jährigen.

Nur wenn Knoll "mehrere Einheiten mit der Mannschaft hatte und einhundert Prozent fit ist", werde er beim Restrunden-Auftakt zum Kader gehören, hatte Trainer Boris Schommers am Rande des 3:0-Sieges gegen Borussia Mönchengladbach II am Wochenende gesagt. "Sonst gehen wir das Risiko bei ihm nicht ein."

Kapitän Sebastian Mai dürfte da schon etwas weiter sein. Er hatte mit einem langwierigen grippalen Infekt zu kämpfen, konnte nach seinem Comeback im Mannschaftstraining am vergangenen Freitag aber auch am Dienstag planmäßig an der Einheit von Trainer Boris Schommers teilnehmen.

Nicht so die beiden Stürmer Benjamin Girth und Philipp König. Girth fehlte aufgrund von Krankheit, König trainierte individuell. Ob sie ein Thema für den Kader in München werden, bleibt offen - im Angriff dürfte Schommers ohnehin auf andere Spieler setzen.

Mit den Verpflichtungen von Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf) und Rückkehrer Ahmet Engin (Volos NPS) haben sich die Einsatzchancen von Girth und König sicherlich nicht erhöht, schon in der Hinserie hatten die in dieser Saison unglücklich agierenden Angreifer - das Duo ist noch torlos - einen schweren Stand unter Schommers. Bei passenden Angeboten sind Abgänge in diesem Winter wohl nicht ausgeschlossen.

Keine Optionen für den Jahresstart sind die Langzeitverletzten Chinedu Ekene (Knieprobleme), Pascal Köpke (Knie-OP) und Dennis Smarsch (Patellasehnenprobleme).