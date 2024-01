RWE: Dabrowski zieht Bilanz - "In der nächsten Woche sind wir wieder on fire"

Zwei Testspiele, ein Unentschieden und ein Sieg: So fällt die Bilanz der Wintervorbereitung von Rot-Weiss Essen aus. Christoph Dabrowski zeigt sich einverstanden.

4:4 gegen den 1. FC Köln und 5:3 gegen den FSV Zwickau: Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen, fallen auf den ersten Blick nicht die eigenen geschossenen Tore auf, sondern vielmehr sind dem Coach die Gegentreffer ein Dorn im Auge.

Nach der geglückten Generalprobe gegen den FSV Zwickau vor 1150 Fans im Stadion an der Hafenstraße sprach Christoph Dabrowski über...

... die kurze Wintervorbereitung und die zwei Testspiele: "Wir haben natürlich zu viele Gegentore kassiert. Aber am Ende ist das auch ein Muster ohne Wert. Trotzdem: wir müssen aufpassen, dass die Gegentor-Flut nicht zur Gewohnheit wird. Gegen Köln haben wir vier, gegen Zwickau drei Buden kassiert. Da müssen wir achtsam sein. Aber natürlich kann man die Testspiele nicht mit dem Zermürbungskampf in der 3. Liga vergleichen. In der nächsten Woche sind wir wieder on fire. Wir sind auf jeden Fall auf den Drittliga-Start gut vorbereitet. Wir haben gut gearbeitet und freuen uns, dass es wieder los geht."

... die Formationen gegen Köln und Zwickau: "Bis auf Mustafa Kourouma und Sascha Voelcke haben wir wenig probiert, weil die Vorbereitung kurz ist. Da macht es wenig Sinn, viel auszuprobieren. Wir haben in den ersten Halbzeiten der Mannschaft das Vertrauen geschenkt, die eingespielt ist."

Es ist müßig diese Frage immer wieder zu beantworten. An meiner Antwort hat sich nichts geändert. Ich hoffe, dass das mit unserem Kader langt und wir keine Probleme bekommen Dabrowski über mögliche Transfers

... die Verletzung von Linksverteidiger Lucas Brumme: "Wir schauen jetzt wie es zu Wochenbeginn aussieht. Er geht am Dienstag zum Arzt. Er hat nach dem Halle-Spiel schon eine leichte Zerrung gehabt. Gegen Köln war das dann gut und am letzten Montag haben wir einige intensive Läufe absolviert und dann hat er wieder ein Ziehen verspürt."

... den erneuten Rückschlag für Ekin Celebi: "Der Junge war natürlich enttäuscht und am Boden. Das ist natürlich ganz bitter nach dieser langen Leidenszeit. Ich habe mich gefreut, dass wir ihn als Alternative dazubekommen haben und dann rutscht er jetzt aus und fällt auf die Schulter. Das ist sehr bitter."

... mögliche Verstärkungen: "Es ist müßig, diese Frage immer wieder zu beantworten. An meiner Antwort hat sich nichts geändert. Ich hoffe, dass das mit unserem Kader langt und wir keine Probleme bekommen."