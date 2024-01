In der kommenden Woche nimmt Rot-Weiss Essen wieder den Liga-Betrieb auf. Ein großes Highlight wartet bereits Ende Januar auf die RWE-Fans.

Nur noch bis zum 19. Januar müssen die Fans warten, ehe wieder der Ball in der 3. Liga rollt: Mit der Partie zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen wird die Restrunde eröffnet. Ein anderes Spiel im Januar wirft aber bereits seine Schatten voraus.

In der darauffolgenden Woche (28. Januar, 13.30 Uhr) gastiert RWE zum Traditionsduell und Westschlager bei Preußen Münster. Am Donnerstag startete deshalb um 10 Uhr der exklusive Mitglieder-Vorverkauf für die Gäste-Fans. Wenige Stunden später teilten die Essener offiziell mit, dass alle 1230 Tickets bereits vergriffen sind. Der Gästeblock ist damit bis auf den letzten Platz gefüllt.

"Binnen kürzester Zeit haben die Mitglieder von Rot-Weiss Essen am Donnerstagvormittag alle zur Verfügung stehenden Gästeblock-Tickets für das am 28. Januar (Sonntag, 13.30 Uhr, Preußenstadion) anstehende Drittliga-Spiel bei Preußen Münster erworben. Der Auswärtsblock ist ausverkauft! Damit endet der Vorverkauf, ein freier Verkauf findet nicht statt", heißt es in der Mitteilung von RWE.

In dieser Partie kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden letzten Regionalliga-Meister: 2022 schaffte Rot-Weiss Essen den Aufstieg in die 3. Liga, ein Jahr später folgte Preußen Münster. Das Hinspiel endete 1:0 für RWE. Thomas Eisfeld brachte eine fast ausverkaufte Hafenstraße mit seinem Last-Minute-Tor zum Beben.

Auch wenn viele RWE-Fans aufgrund des geringen Kartenkontingents leer ausgingen, gibt es noch immer die Möglichkeit, sich zumindest für den Restrundenauftakt in Aue mit Karten einzudecken.

Das teilte der Verein mit: "Weiterhin frei erhältlich sind Tickets für den Drittliga-Restrundenauftakt im Erzgebirgsstadion bei Aue (Fr., 19. Januar, 19.00 Uhr) sowie das Heimspiel gegen Viktoria Köln (Di., 23. Januar, 19.00 Uhr). Außerdem können Fans bis Samstagmorgen, 11.00 Uhr, Eintrittskarten für das Testspiel gegen den FSV Zwickau über den Online-Ticketshop bestellen oder am Ticketschalter sowie in den Vorverkaufsstellen vor Ort erwerben (Sa., 13. Januar, 14.00 Uhr)."