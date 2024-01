Der TSV 1860 München hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Der neue Löwen-Coach hat auch eine seine Spuren im Ruhrgebiet hinterlassen.

Wenige Tage nach der Vorstellung des neuen Geschäftsführer Sport Christian Werner - RevierSport berichtete - hat der TSV 1860 München die nächste wichtige Personalentscheidung getroffen.

Die Münchner Löwen haben einen neuen Cheftrainer. Argirios Giannikis wird ab Donnerstag (11. Januar 2024) die Drittliga-Mannschaft des TSV 1860 München auf die restlichen Spiele der Rückrunde 2023/24 vorbereiten.

Giannikis wird beim TSV 1860 München mit dem bestehenden Trainerteam Harald Huber, Franz Hübl und Jörg Mikoleit zusammenarbeiten. "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft, die Mitarbeiter und die Fans kennenzulernen. Wir haben in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit vor uns. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden", sagt der 43-jährige Giannikis.

Zuletzt war der Fußballlehrer in Griechenland unter Vertrag. Er übernahm am 1. Juli 2019 den Zweitligisten PAS Giannia und führte diesen Klub zum Aufstieg in die erste Liga führte. Im Folgejahr schloss er mit Platz acht die Saison erfolgreich ab. Dies blieb dem griechischen Spitzenklub AEK Athen nicht verborgen, der ihn im Oktober 2021 in die griechische Hauptstadt holte. Im März 2022 wurde Giannikis von seinen Aufgaben bei AEK entbunden.

Seine Karriere begann er als Co-Trainer von Markus Kauczinski beim Karlsruher SC und später beim FC Ingolstadt 04. Im Oktober 2017 übernahm er Rot-Weiss Essen in schwieriger tabellarischer Situation und konnte mit dem Traditionsverein aus dem Ruhrpott einen Punkteschnitt von 1,88 Zählern pro Spiel erreichen. Die gemeinsame Zeit an der Hafenstraße endete nach der Bekanntgabe des Wechsels von Argirios Giannikis am Saisonende zum VfR Aalen vorzeitig.

"Ich freue mich, dass ich zu meinem Amtsantritt den neuen Cheftrainer des TSV 1860 München vorstellen kann“ sagt der neue Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner. „Argirios kennt von seinen Stationen in Essen und Athen die Arbeit in Traditionsvereinen mit einer großen Erwartungshaltung. Seine Spielphilosophie ist es, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen und trotz des Blicks auf eine stabile Defensive stets aktiven Fußball zu spielen. Dies sehe auch ich als das Ziel unseres Spiels und ich hoffe, dass sich unsere Fans an einer attraktiven Spielweise erfreuen können", sagt 1860-Sportchef Werner.