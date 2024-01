MSV Duisburg: Zebras wieder am Ball - Warten auf den ersten Neuen - ein Testspieler dabei

Der MSV Duisburg hat die Mission Klassenerhalt gestartet. Allerdings noch ohne Zugang.

Seit Mittwoch (3. Januar) befindet sich der MSV Duisburg auf die so wichtige Rückrunde in der 3. Liga. Der Klassenerhalt muss her, um jeden Preis, ansonsten droht der Absturz in die Regionalliga.

Trainer Boris Schommers betonte nach der ersten Einheit: "Man hat gemerkt, dass die Jungs mit einem guten Spirit gekommen sind. Fürs Reinkommen war es eine gute Einheit.“

Wobei die Meidericher auf Kapitän Sebastian Mai (krank), Pascal Köpke (Rückstand nach Knie-OP), Marvin Knoll (Reha), Chinedu Ekene (Kniebeschwerden) und Dennis Smarsch (Reha) verzichten mussten

Dafür dabei: Der lettische Nationalspieler Daniel Ontuzans, der sich als Testspieler zeigen darf. Vermutlich auch im Test am Montag (8. Januar) gegen den FC Eindhoven, aktuell Zehnter der niederländischen Keuken Kampion Divisie. Das Match in Meiderich wird aufgrund behördlicher Auflagen ohne Zuschauer ausgetragen. Das gilt auch für den Test gegen Gladbach II (Samstag, 13. Januar).

Ein Testakteur an Bord, doch das Warten auf den ersten Zugang geht weiter. Dabei wollen die Duisburger schnell frisches Personal für den Kader, speziell in der Offensive wird gesucht.

Schließlich ist die Zeit bis zum Auftakt knapp, zudem warten mit dem Auswärtsspiel bei 1860 München (Samstag, 20. Januar, 16:30 Uhr) und dem Heimspiel gegen Halleschen FC (Dienstag, 23. Januar, 19 Uhr) gleich zwei Knaller gegen direkte Konkurrenten auf den MSV, der bereits am ersten Rückrundenspieltag mit dem SC Freiburg II einen Konkurrenten aus dem Abstiegskampf vor der Brust hatte, dieses Spiel konnten die Zebras gewinnen. Nun sollen die nächsten Big Points her.

Doch dafür muss sich der Kader einspielen, neue Spieler sollten also schnell gefunden werden, um die kurze Zeit bis zum Auftakt zu nutzen. Denn bisher steht nur fest: Die Duisburger werden die beiden Eigengewächse Caspar Jander (im Sommer zum 1. FC Nürnberg) und Baran Mogultay (unbekannt) ablösefrei verlieren. Da wird es Zeit für gute Transfernews.