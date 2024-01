MSV Duisburg: Zweiter Testspiel-Gegner der Vorbereitung steht fest

Der MSV Duisburg wird zwei Testspiele im Winter bestreiten. Jetzt steht auch der zweite Gegner fest.

Nach der kurzen Winterpause hat der MSV Duisburg am heutigen Mittwoch Training wieder aufgenommen. Coach Boris Schommers bat zum Auftakt. In den kommenden zweieinhalb Wochen werden sich die Zebras in Meiderich auf die Restserie in der 3. Liga und die Mission Klassenerhalt vorbereiten - ein Trainingslager werden sie bekanntlich nicht bestreiten.

Dafür aber zwei Testspiele. Dass der MSV am 13. Januar gegen die Regionalliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach den Ernstfall proben wird, war bereits bekannt.

Nun steht auch der Gegner der zweiten Vorbereitungspartie fest. Am kommenden Montag (8. Januar) treffen die Duisburger an der Westender Straße auf den FC Eindhoven. Die Niederländer spielen in der zweiten Liga und belegen dort den zehnten Tabellenplatz.

Die schlechte Nachricht für alle MSV-Fans: Genau wie gegen Gladbach werden Zuschauer nicht erlaubt sein. Grund sind die hohen behördlichen Auflagen, wie der Revierklub mitteilte.

MSV Duisburg: Winterfahrplan und die Spieltag 22 bis 30 im Überblick

Mittwoch, 3. Januar: Trainingsstart

Samstag, 13. Januar: Testspiel bei Borussia Mönchengladbach II (ohne Zuschauer)

Montag, 8. Januar: Testspiel gegen FC Eindhoven (ohne Zuschauer)

Samstag, 20. Januar, 16.30 Uhr: 1860 München - MSV Duisburg

Dienstag, 23. Januar, 19 Uhr: MSV Duisburg - Hallescher FC

Samstag, 27. Januar, 14 Uhr: SSV Ulm 1846 - MSV Duisburg

Sonntag, 4. Februar, 19.30 Uhr: MSV Duisburg - Jahn Regensburg

Samstag, 10. Februar, 14 Uhr: SC Verl - MSV Duisburg

Samstag, 17. Februar, 14 Uhr: MSV Duisburg - Viktoria Köln

Freitag, 23. Februar, 19 Uhr: Preußen Münster - MSV Duisburg

Sonntag, 3. März, 19.30 Uhr: MSV Duisburg - Borussia Dortmund II

Sonntag, 10. März, 13.30 Uhr: SpVgg Unterhaching - MSV Duisburg

Samstag, 16. März, 14 Uhr: MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken