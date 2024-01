Der SSV Ulm 1846 hat am 2. Januar 2023 schon den zweiten Wintertransfer bekanntgegeben. Es kommt ein junger Profi-Stürmer.

Der SSV Ulm 1846 spielt als Aufsteiger eine sensationelle Drittliga-Saison 2023/2024 und überwintert auf dem 3. Tabellenplatz. Und: Die Mannschaft wird weiter verstärkt.

Nachdem die "Spatzen" bereits Innenverteidiger Philipp Strompf (Vasteras FK/Schweden) unter Vertrag nahmen, kommt nun ein Stürmer von einem Bundesligisten.

Thomas Kastanaras wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison vom VfB Stuttgart nach Ulm. Der 20-jährige Angreifer, der beim Bundesligisten einen Profivertrag besitzt, kam in dieser Saison in der 1. Bundesliga noch nicht zum Einsatz. In der laufenden Serie kam er zu acht Einsätzen (sechs Tore) in der Regionalliga Südwest - insgesamt blickt er auf 38 Begegnungen (16 Treffer) für die Stuttgarter U21-Mannschaft zurück. Aus der vergangenen Spielzeit stehen drei Bundesligaeinsätze auf seinem Konto.

In der Saison 2021/22 wurde Kastanaras Torschützenkönig in der A-Junioren Bundesliga, er bestritt sieben Länderspiele für die griechischen U-Nationalmannschaften sowie zwei Länderspiele für die deutsche U20.

Ulms Geschäftsführer Markus Thiele freut sich auf den talentierten 1,86 Meter großen Stürmer: "Mit Thomas Kastanaras bekommen wir einen hervorragend ausgebildeten Stürmer hinzu, der beim VfB Stuttgart ein hohes Ansehen genießt. Er ist ein junger Spieler, der uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen kann, den wir aber auch in seiner weiteren Entwicklung unterstützen können. Dies muss auch in der Zukunft der Weg des SSV sein."

Kastanaras ergänzt: "Ich freue mich darauf, in der Rückrunde für den SSV Ulm 1846 auflaufen zu dürfen und möchte dem SSV helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Nach vielen Jahren in Stuttgart freue mich auf den Schritt an die Donau."

Für die Ulmer geht es in der 3. Liga am 21. Januar (16.30 Uhr) mit einem Aufsteiger-Duell im heimischen Donaustadion gegen die Spielvereinigung Unterhaching weiter.