Das neue Jahr beginnt für Stefan Drljaca mit einer Zwangspause. Der Torhüter von Dynamo Dresden ist verletzt.

Drittligist SG Dynamo Dresden wird ohne seine Nummer eins Stefan Drljaca in das Jahr 2024 starten. Im letzten Spiel des Jahres bei Arminia Bielefeld (1:0) musste der 24-Jährige nach einer Behandlungspause ausgewechselt werden.

"Der Stammtorwart der SGD zog sich beim Auswärtsspiel in Bielefeld eine Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden", gab der Tabellenzweite der 3. Liga einen Tag vor Heiligabend bekannt.

Genauer werden die nächsten Schritte wohl erst nach den Feiertagen besprochen. "In enger Absprache zwischen den Ärzten des Universitätsklinikums, dem medizinischen Fachbereich der SGD und dem Spieler wird zeitnah über das weitere Vorgehen bei der Behandlung sowie etwaigen Rehamaßnahmen entschieden", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Dem Torhüter droht eine längere Pause. "Nach derzeitigem Stand wird Stefan Drljaca Cheftrainer Markus Anfang frühestens im Laufe der Rückrunde im neuen Jahr wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen", wird die SGD mit einem anderen Torhüter zwischen den Pfosten in die ersten Spiele des neuen Jahres gehen.

Der in Homburg geborene Drljaca stand in dieser Spielzeit in allen 20 Drittliga-Spielen im Tor von Dynamo und hielt sieben Mal seinen Kasten sauber. Kevin Broll (28) steht als Ersatz parat, fehlte aber krankheitsbedingt in Bielefeld. Auf der Bielefelder Alm feierte der erst 19-jährige Erik Herrmann nach der Verletzung von Drljaca sein wenige Minuten andauerndes Drittligadebüt.

Das Fußballjahr 2024 startet für Dynamo Dresden am 20. Januar gegen den SV Sandhausen. Auch die Partie gegen Borussia Dortmund II eine Woche drauf (28. Januar) könnte für Schlussmann Drljaca noch zu früh kommen.