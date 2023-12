Noch ist es fraglich, ob die Partie des BVB II gegen Preußen Münster pünktlich angepfiffen werden kann.

Ab 19 Uhr rollt zum letzten Mal im Jahr 2023 der Ball in der 3. Liga. Es ist der erste Spieltag der Rückrunde und in Dortmund soll um 19 Uhr die U23 von Borussia Dortmund im Stadion Rote Erde gegen Preußen Münster antreten.

Wenn es alles so klappt wie geplant. Denn eine Stunde vor dem Spiel ist im Stadion noch alles leer. Der Grund: Im Gästeblock wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden, der von der Polizei untersucht wird.

Daher sind die Zugänge zum Stadion abgesperrt. Die Preußen twitterten daher vor wenigen Minuten: "Im Gästebereich der Roten Erde wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Bis der von der Polizei überprüft wurde, bleibt das Stadion für Fans und Mannschaften geschlossen. Wir halten euch auf dem laufenden."

Daher wird ein Anstoß um 19 Uhr immer unwahrscheinlicher, denn auch die Teams müssten in Kürze raus, um sich auf die 90 Minuten vorzubereiten, im Hinspiel trennte man sich in Münster 0:0. Der benötigte Kampfmittelräumdienst ist auf dem Weg, aber noch nicht angekommen. Daher wird sich der Anstoß sicher verzögern.

Preußen-Trainer Sascha Hildmann betonte vor dem Spiel: Hildmann: "Ich erwarte eine starke Dortmunder Mannschaft. Mit Ole Pohlmann und Julian Hettwer haben sie Bundesligaspieler in ihren Reihen. Das sind für mich Erstligaspieler. Wir benötigen eine maximale Qualität in den Zweikämpfen, sonst wird es gegen die Geschwindigkeitsfußballer der Borussia schwer. Wir müssen vorne dann auch unsere Chancen nutzen. Wenn wir so spielen wie in Unterhaching und die Dinger vorne machen, dann gewinnen wir auch die Spiele. Vielleicht ist das schon in Dortmund der Fall."

Tabellarisch treffen zwei Teams aus dem Mittelfeld aufeinander, die nur drei Punkte voneinander entfernt liegen - beide mit einem ordentlichen Polster zur Abstiegszone.

Neben der Partie des BVB II gegen Münster werden am Mittwoch auch die Begegnungen MSV Duisburg - SC Freiburg II, Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden, SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München und SC Verl - Viktoria Köln ausgetragen.