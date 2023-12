Jetzt ist es auch offiziell: Der MSV Duisburg und Engin Vural gehen nach über 13 Jahren zum 1. Januar 2024 getrennte Wege.

Am Dienstagabend (19. Dezember) hatte RevierSport exklusiv darüber berichtet, dass Engin Vural als Trainer der U19-Mannschaft des MSV Duisburg aufhören und als Coach der A-Junioren von Fortuna Düsseldorf anheuern wird.

Einen Tag später gab es die offizielle Mitteilung von der Wedau, in dieser heißt es: "Der MSV Duisburg hat auf Wunsch seines bisherigen U19-Trainers Engin Vural den bis zum Saisonende gültigen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 38-Jährige hatte die Zebras kurzfristig informiert, Meiderich verlassen und eine neue Herausforderung in der U19-Bundesliga annehmen zu wollen. Sein neuer Verein wird ihn in Kürze vorstellen."

"Ich habe Engin auf seinem Weg im NLZ intensiv begleitet und 14 Jahre eng mit ihm zusammen gearbeitet. Dafür möchte ich mich bei Engin herzlich bedanken, und natürlich wünschen wir ihm bei seinem neuen Verein und auch persönlich alles Gute", bedankte sich Uwe Schubert, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des MSV, beim scheidenden Coach.

Vural, der in seiner Zeit an der Westender Straße die Ausbildung zum Fußball-Lehrer erfolgreich absolviert hat, war seit 2010 für die Zebra-Talente tätig, hatte im Leistungsbereich von 2014 bis 2016 die U17 des MSV in der Bundesliga gecoacht und zeichnete seither für die U19 verantwortlich.

Ich werde weiter mit großer Aufmerksamkeit den MSV verfolgen, drücke die Daumen für eine gute Zukunft und werde den Klub im Herzen tragen! Engin Vural

Engin Vural: "Ich möchte mich bedanken für diese 13 1/2 tollen Jahre. Es war eine unglaublich schöne Zeit, in der ich als Trainer und Mensch wachsen durfte. Ich habe viele tolle Menschen kennen gelernt, da haben sich echte Freundschaften entwickelt. Ich wünsche dem MSV, der Lizenzmannschaft, dem NLZ und den Fans alles Gute und bin davon überzeugt, dass die Mannschaft den Klassenerhalt schaffen wird. Darüber hinaus bin ich sicher, dass das NLZ auch in der Zukunft viele Talente an die Lizenzmannschaft anbinden wird. Ich werde weiter mit großer Aufmerksamkeit den MSV verfolgen, drücke die Daumen für eine gute Zukunft und werde den Klub im Herzen tragen!"

Einen Nachfolger für die MSV-U19 werden die Zebras zum Trainingsstart im Januar 2024 präsentieren. Der MSV belegt nach 14 von 26 Spieltagen Rang acht in der Junioren-Bundesliga West.