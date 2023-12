RWE-Talk: "Vielleicht ist es auch besser, wenn RWE im Winter niemanden holt"

Rot-Weiss Essen hat sich mit einem emotionalen 3:2-Sieg über den Halleschen FC in die Winterpause verabschiedet. In unserem RWE-Talk diskutieren wir über das Spiel und die Zukunft.

Rot-Weiss Essen feierte einen emotionalen 3:2-Sieg im letzten Spiel des Jahres gegen den Halleschen FC und darf über den Jahreswechsel sogar vom Aufstieg träumen.

In der Schlussphase drehte RWE einen 0:2-Rückstand. Das Siegtor in der 90. Minute durch Joker Leonardo Vonic brachte das Stadion an der Hafenstraße zum Kochen.

Bei „Vonne Hafenstraße“, unserem RWE-Videotalk, analysieren die Reporter Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak den Sieg über Halle und sprechen natürlich auch über die Zukunft, inklusive eines möglichen Aufstiegs. Den Ball ins Rollen brachte bei diesem Thema auch Vinko Sapina, Kapitän von Rot-Weiss Essen.

"Keiner im Umfeld hatte das erwartet. Die Entwicklung ist schon sehr außergewöhnlich. Jetzt kann mir keiner mehr erzählen, dass wir in die Rückrunde gehen und die Klasse halten. Das ist Alibi. Wir wollen da oben bleiben und uns festsetzen", betonte der 28-Jährige nach dem erfolgreichen Jahresabschluss.

Es ist unser letztes Video im Jahr 2023. Im Januar geht es wie gewohnt mit unserem RWE-Talk weiter. Wir wünschen alle Zuschauerinnen und Zuschauern ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit! Vielen Dank für eure Treue! Bis demnächst - euer "vonne Hafenstraße"-Team

Diesen Worten können sich Wilhelm und Wozniak nur anschließen. "Um was soll RWE denn jetzt auch spielen? Um die goldene Ananas etwas? Nein! Rot-Weiss wird versuchen, weiter oben mitzumischen", meinen beide unisono.





Und das vielleicht auch ohne Zugänge im Winter. Denn die RWE-Reporter wissen natürlich auch, wie schwer es ist, im Winter-Transferfenster eine richtige Verstärkung zu einem guten finanziellen Kurs zu finden. Die letzte Winter-Verpflichtung im Angriff lässt grüßen: Wir erinnern nur an Luca Wollschläger im Januar 2023.

"Vielleicht ist es auch besser, wenn RWE im Winter niemanden holt. Denn Christoph Dabrowski betont auch immer wieder, wirkt fast schon ein wenig genervt, dass RWE kein Stürmerproblem hat. Die Tore verteilen sich auf mehrere Schultern. Und das macht Rot-Weiss für die Gegner auch unberechenbar", sagt Wozniak.

Zu sehen gibt es den Talk wie immer auf waz.de, reviersport.de und youtube.com. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback können Sie uns jederzeit eine Mail schreiben an vonnehafenstrasse@funkemedien.de. Viel Spaß beim Zuschauen!