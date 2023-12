Vor dem Spiel Rot-Weiss Essen gegen den Halleschen FC stellte sich RWE-Boss Marcus Uhlig den Fragen von "Magenta Sport". Er sprach auch über einen Aufstieg und einen Stürmer.

Dass das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den Halleschen FC trotz des Dauerregens angepfiffen wurde, befürworteten die Essener Verantwortlichen.

"Wir haben schon ein Nachholspiel gegen 1860 München. Zudem wäre es auch aus finanzieller Sicht ein Verlust. Denn das Spiel ist ja schon organisiert", meinte RWE-Trainer Christoph Dabrowski bei "Magenta Sport" vor dem Anpfiff.

Auch RWE-Boss Marcus Uhlig befürwortete das grüne Licht von Schiedsrichter Martin Speckner. "Es ist ein Stück weit Hafenstraßen-Wetter, Hafenstraßen-Fußball-Atmosphäre. Wir hatten schon mit dem Schiedsrichter einen regen Austausch und er sagte, dass es okay sei. Wir hatten ein ähnliches Spiel in der vergangenen Saison gegen Freiburg II, welches wir 2:0 gewannen. Vielleicht ist das Wetter ja ein gutes Omen für RWE - ich hoffe es."

Rot-Weiss Essen könnte mit einem Sieg auf 33 Punkte kommen und zu Weihnachten träumen - träumen von der 2. Bundesliga. Auch Uhlig will das den Fans nicht verbieten, auch wenn er sich lieber im Understatement übte: "Wir blicken sicherlich auf ein schwieriges Jahr 2023 zurück. Wir sind im Sommer über die Ziellinie gehechelt und haben den Klassenerhalt geschafft. Dafür haben wir diese Saison gut performt - sowohl in Sachen Punkteausbeute als auch was den Spielstil betrifft."

Fakt ist, dass wir, wie alle Mannschaften, Augen und Ohren offenhalten. Wir können jetzt auch nicht sagen, dass wir etwas im Winter machen werden. Wir schauen mal. Marcus Uhlig

Er ergänzte mit Blick auf die Tabelle: "Wir haben immer wieder betont wie eng diese Liga ist. Wir wehren uns in Essen nicht gegen Erfolg. Wir sammeln erst einmal alle Punkte ein, die wir bekommen können - wie das Eichhörnchen. Wir wollten nichts mit dem Abstieg zu tun haben und da sind wir auf einem guten Weg. Was darüber hinaus möglich ist, werden wir dann sehen."

Und dann wäre da natürlich noch die seit Wochen obligatorische Frage nach einem möglichen neuen Stürmer im kommenden Transferfenster.

Uhlig: "Fakt ist, dass wir, wie alle Mannschaften, Augen und Ohren offenhalten. Wir können jetzt auch nicht sagen, dass wir etwas im Winter machen werden. Wir schauen mal. Ich finde diese Diskussion auch nicht ganz richtig. Ich möchte nicht sagen, dass wir mit unserer Offensive unzufrieden sind. Wir haben die Tore gut verteilt." Die Tabelle lügt schließlich nicht - auch ohne einen treffsicheren Stürmer.