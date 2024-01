RWE: Erwin Koen über den schönsten Moment der Saison

Rot-Weiss Essen spielt eine tolle Drittliga-Saison 2023/2024. Das wird auch in den Niederlanden mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen.

Zwischen 2000 und 2005 absolvierte Erwin Koen 145 Pflichtspiele (36 Tore, acht Vorlagen) für Rot-Weiss Essen. Nun ist der 45-jährige Fan der Rot-Weissen.

"Erwiiiiin", wie ihn die RWE-Fans liebevoll nannten, ist dem RWE-Virus immer noch erlegen. Auch seine Söhne Mick (14) und Lenn (12) sind große Rot-Weiss-Fans und kommen immer mal wieder gerne aus der 90 Kilometer entfernten niederländischen Heimat nach Bergeborbeck an die Hafenstraße. Wir haben mit ihm über die bisherige Saison gesprochen.

Erwin Koen, wie beurteilen Sie die bisherige Saison von Rot-Weiss Essen?

Rot-Weiss Essen spielt eine überragende Saison. Der Klassenerhalt ist jetzt schon sicher. Da lege ich mich fest. Am Ende wirst du gar keine 40 Punkte brauchen. Da reichen auch 37 oder 38 Zähler. RWE hat das ja fast schon geschafft. Diese Mannschaft macht einfach Spaß. Christoph Dabrowski hat das Team weiterentwickelt und lässt einen attraktiven Fußball spielen. Man sieht ja auch an den Zuschauerzahlen, wie sehr die Essener Fußballfans wieder Bock auf Rot-Weiss haben. Das macht in dieser Saison schon Spaß

Welcher Spieler hat Ihnen bisher am besten gefallen?

Jakob Golz ist für mich der klare Spieler der bisherigen Saison. Ich sage mal, dass Jakob RWE locker neun bis zwölf Punkte geholt hat. Es gab ja viele enge Siege, allen voran mit dem Ergebnis 2:1. Da war Jakob immer wieder in den brenzligen Situation da. Einfach stark. Ich hoffe, dass er noch lange bei Rot-Weiss bleibt. Und wenn nicht, dann sollte RWE gutes Geld für ihn kassieren.

Was war Ihr schönster Moment in der bisherigen Saison?

Ja, das Spiel in Duisburg war schon der Wahnsinn. Da kassierst du das 1:1 und eigentlich muss Duisburg in der 90. Minute in Führung gehen. Und, was passiert? RWE gewinnt das Ding in der Nachspielzeit - da bin ich auch ausgerastet, einfach geil (lacht).

Was ist für RWE noch drin?

Natürlich der Relegationsplatz drei! Man sieht doch wie verrückt und eng diese Liga ist. Ulm und Verl mischen da oben mit - bei allem Respekt: RWE hat doch keine schlechtere Mannschaft als der SSV Ulm oder der SC Verl. Ich würde Rot-Weiss so gerne wieder in der 2. Bundesliga sehen. Ich sehe, dass schon in dieser Saison eine große Chance besteht, um dieses vom Verein eigentlich langfristiges Ziel im Mai 2024 zu erreichen. Wenn man diese Möglichkeit hat, dann muss man zuschlagen. Man weiß nie, wie es nach dieser Saison aussieht. Vielleicht werden manche Leistungsträger RWE verlassen, vielleicht wird die 3. Liga stärker. Aber in dieser Serie ist alles drin - auf geht's RWE.