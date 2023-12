MSV Duisburg: Kapitän appelliert - "Es geht um den Verein und um unsere Jobs"

Der MSV Duisburg trifft am Sonntag (13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf Dynamo Dresden. Ein waschechter Dresdner in Reihen der Duisburger wird nicht dabei sein.

Wie bitter ist das denn Bitte: Sebastian Mai steht beim MSV Duisburg unter Vertrag, ist Kapitän der Zebras, und diese spielen am Sonntag ausgerechnet gegen Dynamo Dresden.

Und, wenn um 13.30 Uhr der Anpfiff ertönt, dann wird Mai weder auf dem Rasen stehen noch auf der Bank sitzen. Er hat für diesen Tag einen Tribünenplatz gebucht - und das als gebürtiger Dresdner und Ex-Dynamo-Spieler.

Der Grund: Mai sah beim Duisburger 1:1 in Aue die fünfte Gelbe Karte. "Ich hatte mich mental schon drauf eingestellt, dass es passieren kann, damit ich nicht zu sehr enttäuscht bin. Klar ist es ärgerlich, aber nicht zu ändern", meinte der 30-Jährige im Interview mit der Bild-Zeitung.

Mai, der zwischen 2020 und 2022 42 Pflichtspiele für seinen Heimatklub Dynamo Dresden absolvierte, weiß, dass die Aufgabe gegen die SG für seine Mannschaftskollegen sehr schwer wird. Immerhin liegt der Tabellenzweite Dresden in der Tabelle satte 24 Punkte vor dem Vorletzten Duisburg.

"Dynamo bringt immer einige Fans mit und es wird emotional und laut. Einige Stärken und Schwächen kenne ich, weil ich mir die Spiele immer im TV angucke. Auch unsere Analysten werden uns gut auf den Gegner einstellen. Ich denke schon, dass Dynamo Favorit ist. Die Tabelle lügt nicht. Wir sind Vorletzter, Dynamo Zweiter, das ist wie Tag und Nacht", erläutert der gelernte Innenverteidiger, der zum Stürmer umfunktioniert wurde, die Ausgangslage für Sonntag.

Aber Mai weiß auch, dass in der verrückten 3. Liga einiges möglich ist. Gefühlt gibt es nur Fifty-Fifty-Spiele, in denen die Tagesform entscheidet. Zudem hat Dynamo-Trainer Markus Anfang einige Personalsorgen - RevierSport berichtete.

Mai hofft, dass seine Kollegen auch ohne ihn wertvolle Punkte holen - im Bestfall drei Zähler. Mai hatte mit einer gänzlich anderen Saison aus Sicht des MSV gerechnet: "Natürlich wollen wir Dynamo ärgern, wir brauchen dringend Punkte. Immerhin haben wir zuletzt dreimal nicht verloren. Das ist gut für unser Selbstvertrauen. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so extrem wird. Auch nicht, dass wir nach 15 Spielen schon drei Trainer hatten. Mental eine schwierige Situation, aber wir müssen dranbleiben. Es geht um den Verein und um unsere Jobs."

Mais Vertrag läuft im Sommer an der Westender Straße aus. Dass er nach Stationen beim FSV Zwickau, Preußen Münster, Hallescher FC und MSV Duisburg irgendwann noch einmal bei Dynamo Dresden landet, will der Sachse nicht ausschließen und sagt: "Da würde ich niemals nein sagen. Im Leben sieht man sich ja oft zweimal. Vielleicht gibt´s noch mal eine Chance, ob als Spieler oder nach der Karriere. Meine Wohnung in Dresden werde ich jedenfalls nicht aufgeben."