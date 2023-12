Das war ein bitterer Samstagnachmittag für den SC Preußen Münster. Der SCP führte mit 2:1 und nur 60 Sekunden später stand es 3:2 für die Spielvereinigung Unterhaching.

Preußen Münster zeigte bei der Spielvereinigung Unterhaching ein bärenstarkes Spiel. Doch was nutzt dieser Auftritt? Nichts. Die Münsterländer flogen mit einer 2:3-Niederlage im Gepäck nach Hause.

Dabei hatten sie in den 90 Minuten in Bayern Chancen für gefühlt drei Spiele vergeben. Ein echtes Chancewucher! Und: Nach dem 2:1-Führungstreffer von Joel Grodowski kassierten die Adlerträger die Gegentore zum 2:2 und 2:3 binnen 60 (!) Sekunden. Dementsprechend geschockt waren die Spieler, Verantwortlichen und mitgereisten Fans.

"Ich kann das nicht fassen. Unfassbar! Wir haben eine super Partie gespielt. Wir hätten eigentlich 8:3 gewinnen müssen. Wir hatten Chancen ohne Ende. Unterhaching weiß selber nicht, wie sie gewonnen haben. Aber wir sind eine Mannschaft, die zusammen gewinnt und verliert. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir uns mit einem Sieg bei Borussia Dortmund II in die Winterpause verabschieden", sagt Yassine Bouchama bei "nullsechs.tv".

Sascha Hildmann, Trainer der Münsteraner, bilanzierte: "Ich bin immer noch fassungslos, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben so engagiert gespielt, wir haben so viel investiert und dann verlierst du das Spiel innerhalb von einer Minute. Wir waren so viel besser, unglaublich. Mit so viel Glück wie Unterhaching gegen uns gewonnen hat, habe ich noch nie ein Spiel gewonnen. Man erlebt immer wieder neue Dinge. Es tut sehr weh, allen voran für die Jungs, weil sie so viel gemacht, getan und geackert haben. Es ist schon sehr blöd gerade."

Der SCP-Coach gab sich vor dem letzten Auftritt des Jahres am Mittwoch (19 Uhr) im Stadion Rote Erde gegen Borussia Dortmund kämpferisch. Hildmann: "Wir werden uns wieder aufrappeln und am Mittwoch in Dortmund Vollgas geben!"

Die Statistik zum Spiel

Spielvereinigung Unterhaching: Vollath – Schwabl, Schifferl, Stiefler, Ortel – Mashigo (61. Keller) Waidner, Maier (61. Westermeier), Skarlatidis (90.+5 Schmid) – Hobsch (76. Krattenmacher), Fetsch

SC Preußen Münster: Schenk – Scherder, Koulis, Hahn – Deters (80. Oubeyapwa), Kyerewaa (80. Wegkamp), Mrowca, Bouchama (81. Benjamnis), Böckle – Batmaz, Grodowski

Schiedsrichter: Riem Hussein

Tore: 0:1 Bouchama (8.), 1:1 Skarlatidis (11.), 1:2 Grodowski (60.), 2:2 Stiefler, 3:2 Keller (68.)

Gelbe Karten: Stiefler, Ortel / Hahn, Mrowca, Lorenz

Zuschauer: 2.750