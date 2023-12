Rot-Weiss Essen zieht durch einen 1:0-Erfolg über den VfB Lübeck mit dem Tabellendritten SC Verl gleich. Isaiah Young war der Matchwinner. Trotz großer Kritik.

Es waren drei hart erkämpfte Punkte für Rot-Weiss Essen am Freitagabend zu Hause gegen den VfB Lübeck. Ohne Isaiah Young wäre es womöglich nur ein Zähler geworden. Denn er erzielte das Tor zum verdienten, aber knappen 1:0-Sieg.

„Wir haben das gut gemacht, wir haben gut gearbeitet. Das war nicht einfach gegen so einen Gegner. Sie haben tief verteidigt, der Platz war auch nicht so gut“, sagte er nach dem Spiel bei Magenta und ergänzte: „Eine gute Mannschaft versucht es immer, und das wurde belohnt.“

Auch Young wurde belohnt. Der 25-Jährige beackerte die linke Seite mit viel Elan. Einziges Problem? Wie seine Mitspieler traf er oftmals die falsche Entscheidung, ließ im offensiven Drittel die letzte Präzision vermissen. Bis zur 45. Minute. Da fand Torben Müsel Lucas Brumme links mit einem Diagonalball, dieser flankte flach und überlegt in die Mitte, wo Young den Ball aus wenigen Metern zum 1:0 über die Linie spitzelte.

„Das hat er richtig, richtig gut gemacht, gut geflankt. Ich danke ihm später“, sagte der US-Amerikaner über den Vorlagengeber. Young spielte wie sein Gegenüber Marvin Obuz zentraler als sonst, enger an Mittelstürmer Ron Berlinski. „Das war der Plan“, gestand Young und führte aus: „Wir wollten versuchen in die Tiefe und hinter die Kette zu gehen. Ich bin glücklich, das Tor gemacht zu haben und, dass wir gewonnen haben.“





Young war nicht nur glücklich sondern auch erleichtert. Nach seinem Treffer hielt er demonstrativ die Hand über die Augen, als er brüllend auf die Tribüne zulief. Fast so, als wolle er Ausschau nach seinen Kritikern halten?

„Das Ding ist, ich werde oft kritisiert“, sagte Young. Aber: „Das macht mich nur besser, das gibt mir mehr Motivation, immer weiter zu machen, es immer besser zu machen. Und irgendwann kommt es und heute wurde ich belohnt.“

Er wurde zum Matchwinner und hatte einen großen Anteil daran, dass RWE bei 30 Zählern punktgleich mit dem Tabellendritten SC Verl ist. Geht der Blick nun nach oben?

„Wir sind eine Mannschaft, die immer gewinnen will, im Training, im Spiel. Wir machen weiter, von Woche zu Woche.“ Schon am Dienstag geht es gegen den Halleschen FC weiter. „Wir wollen natürlich die nächsten drei Punkte holen“, sagte Young. „So weit so gut.“