Fußball-Drittligist SG Dynamo Dresden gehen vor dem Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg die Spieler aus. Endet für die Zebras eine Horrorserie?

Bis zu neun Ausfälle muss die SG Dynamo Dresden beim Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg (Sonntag, 13.30 Uhr, live im RS-Ticker) verkraften. Neben den Langzeitverletzten Kyrylo Melichenko und Paul Lehmann (beide Knie), fallen Manuel Schäffler, Ersatzkeeper Kevin Broll (beide Grippe), Tony Menzel (Muskelverletzung) sowie Jong-min Seo, der derzeit beim SV Waldhof Mannheim vorspielt, aus.

Darüber hinaus fehlt Claudio Kammerknecht nach seinem Platzverweis bei der Partie gegen die Spvgg Unterhaching gesperrt. Er ist einer der insgesamt drei Rechtsverteidiger, die gegen die Zebras allesamt passen müssen. Die Mittelfeldspieler Kevin Ehlers und Tom Berger gelten als Alternativen.

Doch damit nicht genug. Die Einsätze von Kyu-hyun Park (Trainingsrückstand) und Luca Hermann (Probleme am Hüftbeuger) sind ebenfalls fraglich. "Wir hoffen, dass es bis morgen besser wird", sagte Trainer Markus Anfang auf der Pressekonferenz.

MSV Duisburg seit sechs Spielen gegen Dresden ohne Sieg

Die Personalnot möchte Anfang vor dem Spiel in Duisburg allerdings nicht als Ausrede gelten lassen. "Wir müssen unsere Qualitäten ausspielen. Dann kann der Gegner machen was er will", sagte der 49-Jährige selbstbewusst und forderte von seiner Mannschaft "viel Mentalität und Leidenschaft".

Durch den 2:1-Erfolg über Unterhaching beendete der Tabellenzweite der 3. Liga eine kleine Negativserie von drei Niederlagen in Folge – wenngleich zwei der 0:1-Pleiten gegen Tabellenführer Jahn Regensburg und den Dritten SC Verl zustande kamen.

Der MSV Duisburg befindet sich bekanntlich in anderen Tabellenregionen, wenngleich das Team von Boris Schommers seit drei Spielen ungeschlagen ist. Sollte ein viertes hinzukommen, wäre es das Ende einer Horrorserie. Denn die letzten sechs Spiele gegen Dresden gingen allesamt verloren – bei 1:10 Toren.