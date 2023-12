MSV Duisburg: Ohne Mai, mit Jander in den Heimspiel-Doppelpack - "Wir brauchen Punkte!"

MSV Duisburg 13:30 SG Dynamo Dresden 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Am Sonntag (17. Dezember, 13.30 Uhr) geht es für den MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden in das vorletzte Spiel des Jahres. Die letzte Partie findet auch an der Wedau statt.

Am Sonntag ist der Tabellenzweite Dynamo Dresden und am Mittwoch Schlusslicht SC Freiburg II zu Gast: So sieht der Jahresabschluss des MSV Duisburg aus. Boris Schommers, dessen Team fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer liegt, betonte vor dem Dresden-Spiel noch einmal die Wichtigkeit der beiden anstehenden Heimspiele. Schommers betonte auf der Pressekonferenz: "Wir brauchen Punkte vor dem Winter! Wir müssen uns mit den Mannschaften beschäftigen, die vor uns liegen und da gilt es aktuell, die beste der letzten sechs Mannschaften zu werden." Der MSV-Coach sieht aktuell mit 1860 München, Halle, Lübeck, Mannheim, Freiburg II und Duisburg sechs Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen. Alle anderen schielen gefühlt auf Platz drei. Klar: Das alles kann sich noch ändern, aber so ist der Ist-Zustand in der 3. Liga. In unserer Situation gibt es keine Bonusspiele. Wir brauchen Punkte, egal gegen wen Boris Schommers Rund 12.000 Zuschauer erwarten die Zebras am Sonntag, darunter an die 1500 Gäste-Fans aus Sachsen. Diese werden dann auch Caspar Jander wieder im Duisburger Team begutachten können. Derweil wird Kapitän Sebastian Mai aufgrund seiner fünften Gelbe Karte gegen Ex-Klub Dynamo dem MSV nicht zur Verfügung stehen. "Alaa Bakir ist eine Option für den Kader. Derweil müssen wir bei Santiago Castaneda abwarten. Seine Knieprellung sieht nicht gut aus", berichtet Schommers. Auch wenn Dresden (37 Punkte) und den Duisburg (13) satte 24 Zähler trennen, ist Schommers guter Dinge, dass gegen Dynamo für den MSV etwas gehen könnte. "Wir haben eine gute Woche hinter uns. Die Stimmung ist gut und wir erarbeiten uns Stück für Stück Selbstvertrauen zurück. Wir haben in Aue eine leidenschaftliche Leistung gezeigt, waren mannschaftlich sehr geschlossen. So muss es auch gegen spielstarke Dresdner aussehen. Mit dem Unterschied, dass wir natürlich offensiv auch zu Chancen kommen und diese nutzen müssen", erzählt der 44-jährige Fußballlehrer. Er betont: "Gegen Dresden werden wir vielleicht nicht so sehr vor deren Tor kommen, umso gefährlicher müssen wir bei unseren Möglichkeiten sein." Auf die Frage, ob Dynamo ein Bonusspiel sei, gab es eine klare Antwort des MSV-Trainers. Schommers: "In unserer Situation gibt es keine Bonusspiele. Wir brauchen Punkte, egal gegen wen!"

