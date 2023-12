VfB Lübeck: Ex-Bundesligaprofi freut sich - "Freitagabend, Rot-Weiss Essen, volle Hütte, Flutlicht"

Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr: Rot-Weiss Essen empfängt in der 3. Liga den VfB Lübeck. Dieser kommt mit einem neuen Trainer ins Stadion an die Hafenstraße.

Der VfB Lübeck hat sich zu Wochenbeginn von seinem Cheftrainer Lukas Pfeiffer getrennt. Der Drittligist steckt im Abstiegskampf und sucht einen neuen Trainer. Bis dahin übernimmt der bisherige Pfeiffer-Assistent Bastian Reinhardt.

Am Freitag (15. Dezember, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) wird Reinhardt den Aufsteiger auch bei Rot-Weiss Essen führen.

Der 48-jährige ehemalige Bundesligaprofi - Reinhardt absolvierte in seiner Karriere 166 Begegnungen in der 1. und 123 Partien in der 2. Bundesliga - weiß, wie schwer es ist in Essen zu gewinnen.

Der ehemalige Profi des Hamburger SV, Arminia Bielefeld und Hannover 96 sagte am Dienstag (12. Dezember 2023): "Freitagabend, Rot-Weiss Essen, volle Hütte, Flutlicht: Das gehört natürlich zu den Highlight-Spielen in der 3. Liga. Wir wollen das Spiel zu einem Highlight für uns machen. Ich habe im Training gesehen, dass die Jungs verteidigen und Tore schießen können. Genau das brauchen wir auch am Freitag in Essen."

Reinhardt meinte weiter: "Ich denke, dass die Mannschaft in der Besprechung vor dem Training in der Kabine noch betroffen und ein stückweit auch getroffen war. Aber danach musste jeder einfach merken: wir müssen uns sammeln und wir wollen uns sammeln. Ich habe im Training dann gespürt, dass jeder verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat."

Die Lübecker stehen nach 18 Spieltagen mit 14 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz. Rot-Weiss Essen liegt satte 13 Zähler vor dem Liga-Neuling.

Zwei Spiele - in Essen und in Sandhausen - stehen für Lübeck vor der Winterpause noch auf der Agenda. "Für uns ist es so, dass die Plätze über dem Strich nicht so weit entfernt sind und es darum geht, nach Möglichkeit Anschluss zu halten", sagte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms. Nach wie vor sei man zu 100 Prozent davon überzeugt, genug Potenzial für den Klassenerhalt zu besitzen. Auf den Tabellen-16. haben die Hanseaten vor dem Spiel bei Rot-Weiss Essen vier Punkte Rückstand.