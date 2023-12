MSV Duisburg: Jander verletzt - Mai: „Müssen weitermachen!“

Nach einer Stunde war das Lübeck-Spiel (1:0) für Caspar Jander unfreiwillig beendet. Kapitän Sebastian Mai hat nach dem zweiten Saisonsieg eine klare Forderung.

Der MSV Duisburg hat seine Ziele in der Englischen Woche erreicht. Nach dem Punkt in Saarbrücken ließen die Zebras, wenn auch spät, den erwarteten Pflichtsieg gegen den Mitkonkurrenten aus Lübeck (1:0) folgen.

Nach seinen Adduktorenproblemen unter der Woche wurde Caspar Jander für den Abstiegskrimi zwar rechtzeitig fit, musste aber nach einer Stunde mit Schmerzen am Sprunggelenk verletzt vom Platz. „Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist“, sagte Boris Schommers, ohne zunächst eine genaue Diagnose abgeben zu können.

Seine Elf überzeugte bis zum Schlusspfiff mit Wille und Kampfgeist und setzte in Person von Santiago Castaneda den Lucky Punch erst in der Nachspielzeit. „Das nicht gegebene Tor in der ersten Halbzeit war traurig. Am Ende hatten wir endlich mal das Glück auf unserer Seite“, freute sich Sebastian Mai.

Während der Kapitän wieder als einzige Spitze auflief, ließen seine Teamkollegen in der Defensive hinten insgesamt wenig zu. Die Viererkette um Marvin Knoll und Joshua Bitter verteidigte aufopferungsvoll. „Wir hatten viel Ballbesitz, auch wenn es nicht immer schön aussah. Am Ende hatten wir den perfekten Abschluss“, ergänzte der Kapitän.

Doch wird der zweite Dreier in dieser Saison nun auch zum erhofften Brustlöser, um den Abstand zum rettenden Ufer in den verbleibenden drei Partien bis Weihnachten weiter zu verringern? „Das werden wir sehen“, antwortete Mai.

„Die drei Punkte bringen uns noch nicht so viel. Wir müssen genauso weiterspielen und haben in dieser Woche viel leisten müssen. Der Druck war immens. Das Spiel war unfassbar wichtig. Wir wussten, je länger es 0:0 steht, dass wir unsere Chancen bekommen. Es war einfach extrem wichtig.“

Fans pfeifen - und geben Kraft

Dass die Fans gerade in der Schlussphase lautstark hinter ihrer Mannschaft standen, spürte auch der Routinier. Zu den Pfiffen wollte sich der gelernte Innenverteidiger nicht groß äußern, als die Spieler nicht lange genug vor der eigenen Kurve Halt machten. Dennoch, die Stimmung in den letzten Minuten hat sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen, dass der MSV ein Lebenszeichen im Drittliga-Abstiegskampf senden konnte.