MSV Duisburg: Schommers über Mai-Position und Geschäftsführer-Rücktritte

Der MSV Duisburg steht am Samstag (2. Dezember, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) vor einem immens wichtigen Spiel. Der VfB Lübeck ist dann zu Gast.

Der MSV Duisburg will endlich mit einem Sieg näher an die Nicht-Abstiegsplätze heranrücken. Aktuell beträgt der Rückstand acht Punkte. Doch mit einem Sieg am Samstag (2. Dezember, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den VfB Lübeck, der aktuell fünf Zähler vor den Zebras liegt, wäre die Zone, die zur Rettung langt, wieder in Sichtweite.

Am Freitag sprach MSV-Trainer Boris Schommers über...

... das 0:0 am Mittwoch in Saarbrücken: "Die Jungs haben das alles reflektiert und positiv gesehen. Wir wissen aber auch, dass der Zähler von Saarbrücken uns nur dann etwas nutzt, wenn wir gegen Lübeck nachlegen - dreifach. Wir wollen einen Sieg einfahren!"

... die Ausgangslage: "Ich sehe Lübeck jetzt nicht im Vorteil, weil sie ein Aufsteiger sind und da unten mitmischen. Auch sie haben sich das bestimmt anders vorgestellt. Die nächsten 22 Spiele sind für uns wichtig. Lübeck steht aktuell vor uns, dass wollen wir im Bestfall noch vor der Winterpause ändern."

... die Ausrichtung für Samstag: "Wir haben am Mittwoch gezeigt, dass wir den Kampf annehmen. Doch am Samstag müssen wir auch zusehen, dass wir spielerisch mehr investieren und uns Torchancen erarbeiten. Das wird zu Mittwoch anders. Das müssen wir noch besser machen, wir müssen die agierende Mannschaft sein und die Tore einfach erzwingen."

... die Position für Sebastian Mai: "Sebastian Mai ist immer eine Option für den Angriff. Du kannst aber das Offensivspiel nicht nur an einer Person ausrichten. Wenn wir ihn eher hinten sehen würden, dann tun wir das auch. Wir haben auf jeden Fall im Trainerteam Ideen, wenn es um seine Rolle geht."

... die angekündigten Geschäftsführer-Rücktritte: "Aus meiner Sicht beschäftigt das überhaupt nicht das tägliche Geschäft. Wenn wir die Zeit haben mal zu regenerieren, dann versuchen wir alle etwas herunterzukommen und nicht noch einen weiteren negativen Touch zu haben. Wir sind für das Sportliche zuständig."