MSV Duisburg: Trotz miserabler Zahlen - warum Schommers fest an den Klassenerhalt glaubt

Am Samstag, 2. Dezember 2023 (14 Uhr, RS-Ticker), soll es endlich so weit sein: Der MSV Duisburg peilt im 17. Spiel den zweiten Saisonsieg an. Gegner ist der VfB Lübeck.

Für den MSV Duisburg steht am Samstag (2. Dezember, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) ein bedeutungsvolles Spiel an. Aufsteiger VfB Lübeck kommt an die Wedau.

Aktuell haben die Nordlichter einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf die Meidericher. Acht Zähler beträgt der MSV-Rückstand derweil auf das rettende Ufer.

Und trotz der bisher nur neun geholten Punkte und neun geschossenen Tore in 16 Spielen bleiben die Verantwortlichen im Trainerteam um Chefcoach Boris Schommers positiv gestimmt, was den Klassenerhalt betrifft.

Auch das jüngste 0:0 in Saarbrücken macht Schommers Mut. Der MSV-Trainer betonte vor der Partie gegen Lübeck: „Die Fahrt nach Hause war ruhig, aber in der Kabine herrschte nach dem Schlusspfiff eine gute Stimmung. Die Jungs haben gesehen, dass es geht. Wir brauchen jetzt nur Tore. Denn ohne eigene Treffer kann man kein Fußballspiel gewinnen.“

Ich weiß, dass die Statistiken gegen uns sprechen. Und viele Mannschaften mit solch einer Bilanz am Ende abgestiegen sind. Aber manchmal sind Statistiken einfach dazu da, um sie zu verändern. Ich glaube fest daran, dass wir das Ruder noch umbiegen werden. Boris Schommers

Und was macht Schommers so optimistisch, dass die es vielleicht schon am Samstag gegen Lübeck im VfB-Netz zappeln wird? Seine Antwort: „Die Basis ist vorhanden. Die Mannschaft ist völlig intakt und will immer Hilfestellungen, sie möchten sich jeden Tag verbessern. Ich sehe doch im Training, dass das Toreschießen nicht unmöglich ist. Die Jungs haben es drauf. Wir haben jetzt immer noch 22 Spiele Zeit, in denen 66 Punkte zu vergeben sind. Davon planen wir viele Zähler einzustreichen.“

Schommers ergänzt: „Ich weiß, dass die Statistiken gegen uns sprechen. Und viele Mannschaften mit solch einer Bilanz am Ende abgestiegen sind. Aber manchmal sind Statistiken einfach dazu da, um sie zu verändern. Ich glaube fest daran, dass wir das Ruder noch umbiegen werden.“

Bis auf Dennis Smarsch, Pascal Köpke, Alaa Bakir und Chinedu Ekene kann der MSV-Coach gegen Lübeck aus dem Vollen schöpfen. Auch Caspar Jander und Baran Mogultay können wieder mitwirken.