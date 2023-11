MSV Duisburg: Das ärgerte Schommers am meisten - „egal, wer in der Box steht“

Der MSV Duisburg verliert auch beim SV Sandhausen. Boris Schommers haderte mit einer Phase und erklärte, warum im Sturm die Wahl auf Sebastian Mai fiel.

Auch im sechsten Pflichtspiel unter der Leitung von Boris Schommers bliebt der MSV Duisburg sieglos. Auswärts beim SV Sandhausen präsentierten sich die Zebras ideen-, harm- und auch glücklos. [url[url]https?://www.reviersport.de/fussball/3liga/a599418---msv-duisburg-harm-gluecklos-naechste-pleite-gegen-sandhausen.html]Das[/url] 0:2[/url] war folgerichtig.

„Es ist ein sehr enttäuschendes Ergebnis für uns und für mich“, sagte Schommers nach dem Spiel und ergänzte: „Wir hatten uns sehr viel vorgenommen. In der Länderspielpause hatten wir ein gutes Ergebnis (Testsieg gegen Osnabrück, d. Red.), sind mit Selbstvertrauen gekommen und sind ordentlich ins Spiel gekommen.“

Der MSV war im Ballbesitz harmlos, stand aber kompakt und organisiert. Schommers sprach von ordentlichen 20 Minuten. „Ab da gelingen dann zwei, drei Aktionen bei uns nicht und du siehst, wie das bisschen Selbstvertrauen, das wir hatten, schwindet. Wir sind nicht mehr aggressiv in die Zweikämpfe gekommen, hatten nicht mehr die Kompaktheit und uns nicht mehr 100 Prozent gewehrt“. Der Trainer nannte auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Joshua Bitter als Grund - der Verteidiger holte sich einen Pferdekuss ab - Einsatz am Mittwoch gegen Saarbrücken fraglich.

Doch auch das rechtfertigte nicht, was in den nächsten 20 Minuten vor dem Pausenpfiff passierte. Nach einer starken Kombinationen des SV Sandhausen erzielte David Otto das 1:0. „Das verteidigen wir nicht gut“, gestand Schommers, sprach aber auch von einem Platzfehler beim Abschluss (35.). „Sonst hätte den Vince (Müller) gehalten.“ Die Duisburger hatten quasi im Gegenzug die Doppelchance zum Ausgleich - Sebastian Mais Distanzschuss und Thomas Pledls anschließender Versuch per Kopf gingen an den Pfosten - ehe sie erneut durch die defensive Nachlässigkeit eingeholt wurden.

Wenn wir erstmal nicht gut gegen den Ball verteidigen wie in der ersten Halbzeit und nicht den Mut haben, in das letzte Drittel zu spielen, ist es glaube ich total egal, wer in der Box steht, wenn die Flanken da nicht hinkommen. Boris Schommers

„Wir machen das Ding eben nicht rein und bekommen das 0:2 durch eine Ecke, die flach durch den Fünfer geht. Das war schlecht verteidigt“, gestand der Trainer und betonte: „Diese Zeit ärgert mich am meisten. Diese Zeit zwischen der 20. und 45. Minute, wo wir nicht mehr die hundertprozentige Leidenschaft und das Engagement auf den Platz brachten und nicht gut verteidigten.“

Der Grundstein für die vierte Niederlage im fünften Ligaspiel unter Schommers war gelegt. Die Korrekturbemühungen in der zweiten Hälfte waren zu wenig. Der MSV Duisburg kam kaum zu Abschlüssen aus gefährlichen Positionen. Die Flanken landeten im Nichts - und nicht auf dem Kopf des Stürmers, der an diesem Tag mal wieder der eigentliche Innenverteidiger Sebastian Mai war, während Benjamin Girth 90 Minuten auf der Bank saß.

Daran lag die nächste Nullnummer der Harmlos-Offensive, die unter Schommers noch kein selbst erzieltes Tor ausgespielt hat, in den Augen des Trainers allerdings nicht.

„Es war ein Versuch. Ich glaube aber, in diesem Spiel war es egal, wer da vorne gestanden hat“, sagte der 44-Jährige an und ergänzte: „Wenn wir erstmal nicht gut gegen den Ball verteidigen wie in der ersten Halbzeit und nicht den Mut haben, in das letzte Drittel zu spielen, ist es glaube ich total egal, wer in der Box steht, wenn die Flanken da nicht hinkommen.“