RWE: Fans plündern Ticketbestände für Traditionsduell

Rot-Weiss Essen gastiert Anfang Dezember bei 1860 München. Die Nachfrage an Auswärtskarten war laut Verein außergewöhnlich hoch.

Dank der Siegesserie bereitet Rot-Weiss Essen der Blick auf die Drittliga-Tabelle aktuell Freude. Vor dem Gastspiel beim FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) belegt RWE den Relegationsrang.

In einer anderen Hinsicht führen die Essener das Drittliga-Feld sogar an: Kein Verein stellt in der laufenden Spielzeit mehr Auswärtsfahrer. Durchschnittlich mehr als 3200 Anhängern begleiteten die Mannschaft bei den bisherigen sieben Gastspielen in die Fremde, wobei die Fan-Feste bei Borussia Dortmund II (ca. 10.000) und dem MSV Duisburg (ca. 6000) natürlich großen Einfluss auf diese Statistik haben.

Und auch im letzten RWE-Gastspiel des Jahres wird es wieder richtig voll im Gästeblock. Denn alle 1500 Auswärtskarten für die Partie bei 1860 München (Samstag, 9. Dezember) sind vergriffen - wenige Stunden nach dem Verkaufsstart am Donnerstag waren keine Tickets mehr erhältlich.

Dabei war der Verkauf Vereinsmitgliedern vorbehalten, von denen einige leer ausgingen. "Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage konnte RWE dabei leider nicht jedem Ticketwunsch aus der RWE-Mitglieder-Familie nachkommen", teilte RWE am Nachmittag mit. Einen freien Verkauf wird es für das Traditionsduell an der Grünwalder Straße demnach nicht mehr geben.

Vor der Reise in die bayrische Landeshauptstadt geht es für die Bergeborbecker an diesem Samstag aber erstmal ins etwas nördlichere gelegene Ingolstadt. Für die Begegnung gibt es noch Auswärtskarten an der Tageskasse.

Rot-Weiss Essen: So viele Fans kamen zu den bisherigen Auswärtsfahrten

1. Spieltag, Hallescher FC: 1108 (410 Kilometer Entfernung)

3. Spieltag, Viktoria Köln: 3000 (72 Kilometer Entfernung)

5. Spieltag, SC Freiburg II: 850 (500 Kilometer Entfernung)

7. Spieltag, SSV Ulm 1846: 950 (526 Kilometer Entfernung)

9. Spieltag, SpVgg Unterhaching: 600 (645 Kilometer Entfernung)

11. Spieltag, Borussia Dortmund II: 10.000 (42 Kilometer Entfernung)

13. Spieltag, MSV Duisburg: 6000 (27 Kilometer Entfernung)