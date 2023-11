3. Liga: Dresden vor Gipfeltreffen wieder in Form - Sieg im Pokal vor Tausenden

Dynamo Dresden zeigte sich von der Niederlage im Nachholspiel beim 1. FC Saarbrücken gut erholt und zog in die nächste Runde des Sachsenpokal ein.

Nach dem 0:1 beim 1. FC Saarbrücken zeigte Dynamo Dresden eine gute Reaktion.

Das Team von Trainer Markus Anfang setzte sich am Mittwochnachmittag 4:0 (2:0) gegen Landesligist VfB Empor Glauchau durch und wurde vor 4000 Zuschauenden im Sportpark Glauchau seiner Favoritenrolle souverän gerecht. Während einige Dresdner Leistungsträger geschont werden konnten, traf Tom-Kaspar Berger für die SG zum 1:0 (30.). Ein Doppelpack von Manuel Schäffler (41., 73.) sowie ein Tor von Dennis Borkowski (69.) machten den Sieg perfekt.

Die nächste Pokal-Runde findet am 23. und 24. März 2024 statt. Die Begegnungen werden im Rahmen der Regionalliga-Partie FSV Zwickau gegen 1. FC Lokomotive Leipzig am 9. Dezember (14.00 Uhr) in der Halbzeitpause ausgelost.

In der Liga geht es für den Drittliga-Tabellenführer gegen Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg weiter. Das Gipfeltreffen - Erster gegen Zweiter - wird am Sonntag (26. November, 16.30 Uhr angepfiffen). Es trifft eine der besten Offensiven, die Dresden stellt, der Liga auf die beste Defensive der 3. Liga. Regensburg hat in 15 Spielen gerade einmal elf Gegentore geschluckt. Das Spiel dürfte mit bis zu 30.000 Fans nahezu ausverkauft sein. wozi mit dpa

Die Statistik zum Spiel

SG Dynamo Dresden: Kevin Broll - Jonathan Meier, Tobias Kraulich, Kevin Ehlers, Tony Menzel, Tom Berger, Jonas Oehmichen (69. Jakob Lewald), Robin Meißner, Panagiotis Vlachodimos (46: Dennis Borkowski), Manuel Schäffler, Jongmin Seo (62. Lucas Cueto).

VfB Empor Glauchau: Dominik Reissig (47. Stefan Schmidt) - Tim Bernert, Eric Fischer, Tony Thiam, Marian Albustin, Domenic Knoll (53. Daniel Böttcher), Jonas Mack, Michael Groß (64. Guido Heßmann), Marius Bernhardt (83. Niklas Herold), Colin Ullmann, Raphael Börner.

Tore: 0:1 Berger (29), 0:2 Schäffler (41.), 0:3 Borkowski (69.), 0:4 Schäffler (73.)

Gelbe Karten: Albustin (28.)

Zuschauer: 4000