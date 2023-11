RWE: So startet Dabrowski gegen Mannheim beim Kampf um Platz drei

Rot-Weiss Essen will gegen Waldhof Mannheim seine Serie in der 3. Liga ausbauen. So starten beide Teams in das Spiel.

Um 16.30 Uhr (RS-Liveticker) muss Rot-Weiss Essen in der 3. Liga am Sonntag zuhause gegen Waldhof Mannheim antreten. Vor dem Spiel musste RWE den dritten Platz an den SC Verl abgeben.

Mit dem fünften Dreier in Folge will sich die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski den Relegationsplatz zurückerobern. Mit Blick auf das 2:1 gegen Arminia Bielefeld vor einer Woche nimmt der Coach der Essener keine Wechsel in der Startelf vor. Bedeutet auch: Vorne startet erneut Leonardo Vonic und rechts in der Viererkette erhält Eric Voufack erneut den Vorzug vor Andreas Wiegel.

17.000 Zuschauer werden zu dem Spiel erwartet. RWE gilt als Favorit, weil Mannheim zuletzt sechs Partien in Serie nicht gewinnen und auswärts bisher auch selten überzeugen konnte.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel:

Christoph Dabrowski: "Ich sage nichts Neues, wenn ich betone, dass ein Drittligaspiel nicht einfach ist. Mannheim ist definitiv besser als es der Tabellenplatz aussagt. Der SV Waldhof ist mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Sie haben auch eine gute Mannschaft. Diese hat ein gutes Umschaltspiel. Das ist ein Gegner, der uns sehr fordern wird. Aber, klar: Mit dem Selbstbewusstsein der letzten Wochen wollen wir natürlich den nächsten Sieg an der Hafenstraße einfahren. Unsere Mannschaft hat auch genug Lösungen an der Hand, um Mannheim zu besiegen und mit unseren Fans den nächsten Sieg zu feiern. Das ist unser klares Ziel für Sonntag."

Rüdiger Rehm: "Du kannst verlieren, hinfallen, aber musst wieder aufstehen. Es ist nicht so, dass wir auf dem Boden liegen und nicht hoch kommen. Wir sind am Aufstehen. Jetzt müssen wir uns hochrappeln, auf die Beine kommen und zum Laufen kommen. RWE hat das vier Spiele getan, davor waren sie in unserer Situation. Jetzt ist es eine andere. Das ist die 3. Liga.“

So spielen RWE und Mannheim

RWE: Golz - Voufack, Rios Alonso, Götze, Brumme - Sapina, Harenbrock - Obuz, Müsel, Young - Vonic

Mannheim: Bartels - Jans, Riedel, Karbstein, Albenas - Rieckmann, Taz - Hawkins, Baxter Bahn, Arase - Sohm

Schiedsrichter: Robert Kampka