3. Liga: Dynamo Dresden schießt Viktoria Köln ab

Dynamo Dresden bleibt klarer Tabellenführer der 3. Fußball-Liga.

Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann am Freitag bei Viktoria Köln mit 5:1 (3:0). Für Dynamo trafen dreimal Stefan Kutschke (17./Handelfmeter, 45.+4/Foulelfmeter und 86.), Niklas Hauptmann (32.) und Robin Meißner (83.). Für die Gastgeber war einzig Donny Bogicevic (55.) erfolgreich.

Die Gäste aus Dresden begannen mit viel Ballbesitz. Nach einer guten Viertelstunde gelang Paul Will nach einem Freistoß der Schuss aufs Tor, der Christoph Greger am Arm traf. Den Elfmeter verwandelte Kutschke in die rechte Ecke. Dem zweiten Strafstoß ging ein Foul des bereits verwarnten Greger an Jakob Lemmer voraus. Der Kölner sah Gelb-Rot.

Das Tor zum 1:3 schien den Gastgebern neuen Mut zu machen. Doch der eingewechselte Meißner entschied die Partie gegen seinen Ex-Verein, ehe Kutschke erneut traf.