SC Verl: Der Sportvorstand - "Sinnvoll in unserer Situation nicht herumzuspinnen"

Der Sportclub Verl ist einmal mehr die große Überraschung der 3. Liga. Die Ostwestfalen befinden sich, zumindest tabellarisch gesehen, im Aufstiegskampf.

Der SC Verl ist im vierten Jahr in Folge in der 3. Liga vertreten. Jede Saison aufs Neues werden die Ostwestfalen als heißer Abstiegsanwärter getippt. Und jedesmal schafft es der Klub von der Poststraße die Experten eines Besseren zu belehren.

Wie auch in der Spielzeit 2023/2024: nach 14 Partien belegt Verl mit 21 Punkten Platz fünf. Nur zwei Zähler sind es aktuell auf Rang drei, den Rot-Weiss Essen belegt. Zur Erinnerung: Der 3. Tabellenplatz würde die Zweitliga-Aufstiegsrelegation gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga bedeuten.

Davon will Raimund Bertels aber überhaupt nichts hören. "Es ist sinnvoll in unserer Situation nicht herumzuspinnen. Wenn wir am Ende der Saison einen Mittelfeldplatz belegen, dann sind wir alle sehr glücklich", betont der Sportvorstand gegenüber RevierSport.

Und nur mal so am Rande: Für die 2. Bundesliga würde Verl ein Stadion mit einer Kapazität von mindestens 15.000 Plätzen benötigen. Aktuell sind es knapp über 5000 Ränge. "Allein die Stadionfrage wäre für uns nicht zu realisieren. Wir müssten einen anderen Standort als Verl suchen. Das war's auch von mir zu diesem Thema (lacht). Die Fans dürfen aber natürlich träumen. Ich verbiete niemandem etwas."

Gefühlt Jahr für Jahr verlassen die besten Spieler die Poststraße. Und auch die Trainer-Fluktuation ist recht hoch. Kurzum: Wer in Verl erfolgreich ist - unabhängig ob Spieler oder Trainer - der nutzt den SCV als Sprungbrett. So war es in der jüngeren Vergangenheit bei den Trainer Guerino Capretti und Mitch Kniat sowie etlichen Spielern.

Und, trotzdem: Verl performt einfach weiter. Bertels erklärt: "In der Mannschaft hatten wir im Sommer keinen großen Umbruch. Bis auf Vinko Sapina, der nach Essen gegangen ist, haben wir keinen wichtigen Mann verloren. Nur das Trainerteam hat uns in Richtung Bielefeld verlassen. Mit Alexander Ende haben wir einen Trainer verpflichtet, der die gleiche Philosophie wie Mitch vertritt. Wir pressen hoch und spielen offensiv. Das passt einfach."

Bertels Zusatz: "Die Mannschaft strahlt ein unfassbares Selbstbewusstsein aus. Wir haben gemeinsam auch den schlechten Start überstanden. Jetzt haben wir einen guten Lauf und eine super Stimmung in der Mannschaft. Spieler wie Mael Corboz oder Torge Paetow sorgen dafür, dass sich die Jungs auch außerhalb der Kabine und des Rasens zusammenfinden. Sie sind da schon eine verschworene Gemeinschaft. Es macht einfach Spaß, diesen Jungs bei der Arbeit zuzuschauen."

Am Samstag (11. November, 14 Uhr) kommt der Hallesche FC in die Sportclub-Arena. Das Motto: "Volle Bude gegen Halle"! Alle Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Auch das, der familiäre Aspekt, ist ein Erfolgsrezept des SC Verl.