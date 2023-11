RWE: Dabrowski über Aufstieg in die 2. Bundesliga und seinen auslaufenden Vertrag

Rot-Weiss Essen hat Arminia Bielefeld mit 2:1 besiegt und ist nach 14 Spielen Tabellendritter in Liga drei. Das verleitet natürlich zu Träumen.

Vier 2:1-Siege in vier Spielen: Das ist die Bilanz von Rot-Weiss Essen in der jüngsten Vergangenheit. Nach Dortmund II, Saarbrücken und Duisburg konnte auch Bielefeld bezwungen werden.

Erfolgstrainer Christoph Dabrowski war dementsprechend gut gelaunt und freute sich schon auf ein schönes Abendessen mit guten Bekannten aus Frankreich, die er extra für dieses Bielefeld-Spiel nach Essen eingeladen hatte. Das verriet er im Interview.

Christoph Dabrowski bei "Magenta Sport" über...

... möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga: "Ich muss über die Aussage von Christian Straßburger schmunzeln, dass jetzt hier über den Aufstieg gesprochen wird. Wir müssen sehen, wo wir herkommen."

... das 2:1 gegen Arminia Bielefeld: "Ein Riesen-Kompliment an meine Mannschaft. Wir sind aktuell voll im Flow und haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert und sind am Ende auch der verdiente Sieger, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit passive Momente hatten. Aber wir hätten auch vorher das 2:0 machen können, wo aber Jonas Kersken überragend hält. Dass das dann in der 90. Minute passiert, spricht aktuell für unser Momentum."

... Ron Berlinski: "Ron ist mit dem Herzen voll dabei. Er hat den Ehrgeiz, von Beginn an zu spielen. Er gibt der Mannschaft sehr viel Energie. Wenn ich ihn zum Einwechseln hole, dann sprintet er immer zur Bank. Er ist heiß wie Frittenfett. Umso mehr freut es mich, dass ihm das Siegtor gelungen ist. Das hat er sich verdient. Natürlich ist da ein überragender Freistoß von Andreas Wiegel vorausgegangen, den Berlinski super per Kopf verwertet."

... die RWE-Fans: "Das Los bestimmt, ob wir auf unsere Kurve spielen oder erst in der zweiten Halbzeit. Am Ende spielt es aber keine Rolle. Die Fans peitschen uns gnadenlos nach vorne. Das ist sensationell. Es macht hier einfach Riesen-Spaß."

... Jakob Golz: Über ihn brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Er ist ein unfassbarer Rückhalt für uns. Er ist schier unüberwindbar. Er ist eine wichtige Säule der Mannschaft."

... Spitzenmannschaft Rot-Weiss Essen: "Das ist kein Zufall nach 14 Spieltagen. Jeder sieht, wie wir Fußball spielen. Aber vor vier Wochen, nach Verl, stand ich hier beim Interview und da ist gefühlt die Welt untergangen. Deshalb bleiben wir ruhig und konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Auch gegen Waldhof Mannheim werden wir wieder einen Sieg anpeilen."





... seinen auslaufenden Vertrag: "Ich bin grundsätzlich von meiner Arbeit und der des Trainerteams überzeugt. Wir haben ein überragendes Trainerteam. Doch dafür braucht man auch eine tolle Mannschaft und die Jungs sind einfach super. Das macht einfach Spaß. Eine Vertragsverlängerung ist aktuell nicht mein Thema. Früher oder später wird es aber zum Thema werden, weil mein Vertrag ausläuft. Das ist Fakt. Aber wir konzentrieren uns erst einmal auf die nächsten Spiele. Lassen sie uns die nächste Partie gewinnen, dann gucken wir weiter."

... den Samstagabend: "Ich habe gute Freunde aus Frankreich zu Gast. Ich verbringen bei ihnen oft meinen Urlaub. Jetzt gehen wir schön gemeinsam Essen und trinken ein Glas Wein."