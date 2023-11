Arminia Bielefeld: Schockdiagnose bei RWE-Gegner - OP nötig, Saisonaus

Vor dem Spiel gegen Rot-Weiss Essen hat Drittligist Arminia Bielefeld einen Rückschlag zu verkraften. Noah Sarenren Bazee fällt den Rest der Saison aus.

Bittere Nachrichten für Arminia Bielefeld! Beim Elfmeterkrimi im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV (3:4 n.E.) verlor der Drittligist neben dem Spiel auch noch Noah Sarenren Bazee wegen einer Verletzung in der Anfangsphase.

Kurz vom dem Drittligaspiel bei Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr, RS-Liveticker) hat die Arminia nun die bittere Diagnose bekanntgegeben: Der Flügelspieler erlitt gegen den HSV eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes, wie der Verein offiziell mitteilte. Somit wird eine Operation nötig, die Saison ist für den 27-Jährigen bereits nach elf Pflichtspielen (zwei Tore, drei Vorlagen) gelaufen.

Doppelt schmerzhaft für den Neuzugang, der sich zuletzt formstark präsentierte. „Ich hatte direkt das Gefühl, dass im Knie etwas kaputt ist. Es tut aktuell sehr weh, weil ich unglaublich gerne in dieser Mannschaft spiele und das Trikot von Arminia Bielefeld trage, dies aber nun erstmal nicht mehr möglich ist. Ich wünsche unserem Team viel Erfolg in den nächsten Spielen, um unsere kleine gestartete Serie in der Liga fortzusetzen“, sagte Sarenren Bazee.

„Die Diagnose ist zunächst einmal sehr bitter für Noah persönlich, da seine Entwicklung in den letzten Wochen sehr positiv war. Wir haben die gemeinsame Überzeugung, dass er diese Entwicklung nach erfolgreicher Reha auch entsprechend fortsetzen wird. Wir werden mit ihm sorgfältig die weiteren Schritte abstimmen, einen genauen Behandlungsplan aufstellen und ihn selbstverständlich bestmöglich unterstützen“, erklärten Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat.

Sarenren Bazee wechselte erst kurz vor Ende des Transferfensters vom FC Augsburg auf die Bielefelder Alm und spielte sich zuletzt immer häufiger in Stammformation von Trainer Kniat. Im letzten Ligaspiel gegen den FC Ingolstadt gelangen ihm drei Torvorlagen, zudem traf er gleich bei seinem Debüt gegen Viktoria Köln.