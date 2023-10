MSV Duisburg: Nächster Rückschlag - Meniskus-OP bei Alaa Bakir

Schon im vergangenen Jahr verpasste Alaa Bakir große Teile der Saison mit einem Meniskusriss. Nun muss er sich erneut am Meniskus operieren lassen und fehlt dem MSV Duisburg.

Mit großen Hoffnungen verbunden kam Alaa Bakir 2021 von Borussia Dortmund II zum MSV Duisburg. Der gebürtige Münsteraner hatte sich zuvor mit starken Leistungen über die Jugendmannschaften bis in die Zweitvertretung hochgearbeitet und in der Saison 2020/21 mit vier Toren und zwölf Assists in 39 Regionalliga-Einsätzen auch einen großen Anteil an der Meisterschaft und dem Drittliga-Aufstieg der Dortmunder U23.

Im Anschluss entschied er sich für den Sprung zu den Zebras. Dort hat Bakir allerdings immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. Sammelte der 22-Jährige in seiner Debütsaison im Wedaustadion wettbewerbsübergreifend noch 35 Einsätze, fünf Tore und sieben Assists, so waren ihm im vergangenen Jahr nur 15 Spiele (zwei Tore, drei Vorlagen) vergönnt. Einen Großteil der Saison verpasste er mit einem Meniskusriss und anschließend anhaltenden Knieproblemen.

Nach sechs Drittliga-Einsätzen und zwei Spielen im Niederrheinpokal zu Beginn der laufenden Saison (ohne Scorerpunkt), folgt nun der nächste schwere Dämpfer. Die Partie am Samstag gegen Rot-Weiss Essen (1:2) verpasste der Mann mit jordanischen Wurzeln noch aufgrund von Knieproblemen. Weitere Untersuchungen haben nun allerdings ergeben, dass Bakir sich einer Meniskus-Operation unterziehen muss. Das verkündete der Verein am Dienstag, 31. Oktober. Zu einer genauen Ausfallzeit machte der MSV vorerst keine Angabe.

Pusch fehlt mit Magen-Darm-Beschwerden

Der offensive Mittelfeldspieler ist jedoch nicht der einzige, auf den Boris Schommers zu Beginn der Trainingswoche am Dienstag verzichten musste. Niklas Kölle (Schulterverletzung), Dennis Smarsch (Patellasehnenprobleme), Marvin Bakalorz (Sprunggelenksprobleme), Pascal Köpke und Tim Köther (beide Knieprobleme) konnten ebenfalls weiterhin nicht mitwirken. Außerdem musste Kolja Pusch mit Magen-Darm-Beschwerden passen.

Das nächste Punktspiel steht für die Zebras am Sonntag (13.30 Uhr) an. Dann nimmt Boris Schommers bei Waldhof Mannheim den nächsten Anlauf für seine ersten Punkte als MSV-Coach.