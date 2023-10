Preußen Münster: Nächste Niederlage - 16-Stunden-Busfahrt für null Punkte

Das ist bitter! Der SC Preußen Münster hat sein zweites Auswärtsspiel in Folge verloren. Diesmal in Bayern.

Nach der langen Fahrt nach Sachsen zu Dynamo Dresden und dem 0:1 beim Tabellenführer unterlag Preußen Münster auch bei der nächsten langen Auswärtstour.

In Bayern, beim Tabellenzweiten SSV Jahn Regensburg, kassierte der Aufsteiger aus Nordrhein-Westfalen eine bittere 1:2-Niederlage.

Abwehrchef und Preußen-Torschütze war bei "nullsechs.tv" bedient.

Simon Scherder meinte: "Es ist ärgerlich, weil wir wieder keinen Deut schlechter waren. Wir spielen beim Tabellenzweiten und machen ein richtig ordentliches Auswärtsspiel. Das ist bitter, dass wir jetzt mit leeren Händen nach Hause fahren. Das hätte einfach nicht sein müssen. Wir fahren acht Stunden hierhin, betreiben einen großen Aufwand und fahren jetzt wieder acht Stunden nach Hause - mit null Punkten im Gepäck."

Joe Enochs, Trainer des SSV Jahn Regensburg: "Meine Mannschaft arbeitet hart an sich. Es war zunächst ein zähes Spiel in der ersten Halbzeit. Wir hatten zwar die besseren Torchancen, doch Preußen Münster hat es ordentlich verteidigt. Sie haben nicht viel zugelassen. In der zweiten Halbzeit veränderten wir das Anlaufverhalten. Das Tor in der 63. Minute tat unserem Spiel gut. Manche Mannschaften ziehen sich nach der Führung zurück, wir wollten mehr und haben auf das zweite Tor gespielt. Die Rote Karte resultiert aus unserem hohen Anlaufen und weil wir auf Fehler lauern. Danach wünsche ich mir mehr Klarheit und eine schnellere Entscheidung. Die Möglichkeiten dafür waren da. Ich habe mich maßlos über den Gegentreffer geärgert. Ich wollte zu Null spielen. Bis zur letzten Sekunde muss man hochkonzentriert bleiben, auch wenn wir natürlich das Spiel gewonnen haben."

Und auch SCP-Trainer Sascha Hildmann war sehr enttäuscht: "Es ist eine Fehler-Liga und wir haben definitiv mehr Fehler als der Gegner gemacht. Wir hatten unsere Probleme, aber sind dann immer besser ins Spiel gekommen. Gegen Regensburg, die die beste Abwehr der Liga haben, ist es nicht einfach Tore zu schießen. Da musst du deine Chancen auch verwerten. Aber die Jungs haben alles gegeben, sie haben gekämpft wie die Löwen. Umso ärgerlicher ist es, wenn man in den entscheidenden Momenten nicht da ist. Wir fahren jetzt 600 Kilometer nach Hause und das ohne Punkte. Das tut weh."

Die Statistik zum Spiel

SSV Jahn Regensburg: Gebhart – Faber, Breunig, Ballas, Hein (62. Eisenhuth,) – Bulic, Geipl (62. Diawusie, 87.Hottmann) – Schönfelder (76. Ziegele), Viet, Kother – Ganaus (62. Huth)

SC Preußen Münster: Schenk – Scherder, Kok, Koulis – ter Horst (65. Grodowski), Kyerewaa, Bazzoli, Mrowca (12. Bouchama), Böckle (65. Lorenz) – Wegkamp, Batmaz

Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki

Tore: 0:1 Kother (57.), 0:2 Kother (90.+2), 1:2 Scherder (90.+6)

Gelbe Karten: Schönfelder / Koulis

Rote Karte: Kok (71.)

Zuschauer: 8.129