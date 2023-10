Drittligist Rot-Weiss Essen siegte vor 25.845 Fans mit 2:1 beim MSV Duisburg. Wieder einmal behielt RWE vor einer großen Kulisse die Oberhand.

An Fan-Highlights mangelte die bisherige Drittliga-Saison für Rot-Weiss Essen nicht. Egal, ob beim Last-Minute-Sieg gegen Preußen Münster (1:0, 18.677 Fans), dem 3:1-Erfolg über Spitzenreiter Dynamo Dresden (18.657 Fans) oder dem 2:1-Auswärtsdreier bei der U23 von Borussia Dortmund (10.000 Auswärtsfans), die Unterstützung war stets hervorragend.

Am Samstagnachmittag kam dann noch ein weiteres, ganz besonderes Highlight hinzu: Das Derby beim Revierrivalen MSV Duisburg. Auch in der Schauinsland-Reisen-Arena durften die über 5000 RWE-Fans nach 96 intensiven Minuten jubeln.

Vor 25.845 Zuschauern feierte die Elf von Chefcoach Christoph Dabrowski einen 2:1-Erfolg in der Nachspielzeit.

Es war für beide Mannschaften die mit Abstand größte Kulisse in der laufenden Spielzeit – am Ende freute sich aber nur der prall gefüllte Gästeblock. Minutenlang feierten Fans und Spieler gemeinsam auf dem Rasen den ersten Essener Derbysieg in Duisburg seit über 40 Jahren (16. April 1983).





Für RWE-Kapitän Vinko Sapina war diese Partie sogar die größte Kulisse seiner bisherigen Karriere. In der letzten Saison spielte er noch mit dem SC Verl bei Dynamo Dresden, dort waren aber "nur" 22.399 Fans vor Ort.

Diese Spiele könnte man von der Brisanz her aber ohnehin nicht miteinander vergleichen, wie der Mittelfeldchef nach dem Abpfiff betonte. Zudem schwärmte der 28-Jährige von den eigenen Anhängern: "Unsere Fans waren ja größtenteils lauter als die MSV-Fans. Klar, das hört man gefühlt jede Woche, aber es ist einfach etwas Besonderes."

Von der Stimmung war es das Krasseste, was ich je hatte. Der Wahnsinn! Vinko Sapina.

Sapinas Zusatz: "Von der Stimmung war es das Krasseste, was ich je hatte. Der Wahnsinn! Emotionaler war für mich aber sogar noch der Sieg in Dortmund, weil es mein erstes Spiel als Kapitän war und die Anspannung nach den 0:9 Toren aus zwei Spielen einfach anders war."