RWE: Nur eine Änderung - dieser Elf vertraut Dabrowski gegen Saarbrücken

Rot-Weiss Essen empfängt am zwölften Spieltag der 3. Liga den 1. FC Saarbrücken. Dieser Startelf vertraut RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Den Begriff "Wundertüte" verwendet man im Fußball gerne - und er passt aktuell auch gut zu Rot-Weiss Essen, das sich in den vergangenen Drittliga-Partien unberechenbar zeigte.

Denn zwischen den umjubelten Siegen gegen Dynamo Dresden (3:1) und jüngst Borussia Dortmund II (2:1) gab es die heftigen Debakel gegen Unterhaching (0:4) und Verl (0:5). Bleibt die Frage: Welches Gesicht bekommen die Fans im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr, RS-Liveticker) zu sehen?

Jedenfalls nimmt Trainer Christoph Dabrowski gegenüber dem Erfolg beim BVB nur eine Änderung vor. Felix Götze kehrt nach zweiwöchiger Verletzungspause in die Mannschaft zurück und nimmt den Platz von Mustafa Kourouma in der Abwehrmitte ein. An seiner Seite verteidigen wie gehabt José-Enrique Rios Alonso sowie Lucas Brumme und Eric Voufack auf den Außenbahnen.

Im Mittelfeldzentrum laufen Cedric Harenbrock und Torben Müsel an der Seite von Kapitän Vinko Sapina auf. Isaiah Young und Marvin Obuz bekleiden die offensiven Flügel. Und im Sturmzentrum erhält Leonardo Vonic das Vertrauen. Nach seinem Debüt von Beginn an gegen Dortmund erhält der Youngster erneut den Vorzug vor Ron Berlinski und Moussa Doumbouya und darf auf sein erstes Saisontor hoffen.

Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen

RWE: Golz - Voufack, Götze, Rios Alonso, Brumme - Müsel, Sapina - Obuz, Harenbrock, Young - Vonic

FCS: Paterok - Zeitz, Boeder, Thoelke - Gaus, Civeja, Kerber, Di Michele Sanchez - Rahibic - Brünker, Naifi

Derweil nimmt Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl drei Änderungen vor. Bjarne Thoelke, Marcel Gaus und Amine Naifi kommen neu ins Team. Mit Patrick Schmidt, Richard Neudecker, Calogero Rizzuto und Patrick Sontheimer fehlen mehrere Stammspieler.

Das Duell der beiden Traditionsklub ist auch eines zweier Tabellennachbarn. Vor Anpfiff belegt Essen den 14. Platz, einen Rang und einen Punkt dahinter steht der FCS. Mit einem Sieg könnte RWE weit in die obere Tabellenhälfte springen. Als Mutmacher könnte das Heimspiel der Vorsaison dienen. Da schoss Felix Götze die Gastgeber zu einem 1:0-Sieg.