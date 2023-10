3. Liga: Ein Tor schöner als das andere– BVB II siegt bei Waldhof Mannheim

Borussia Dortmund II beendet seine Sieglosserie in der 3. Liga. Die Zweitvertretung des BVB gewann mit 3:1 (2:1) beim SV Waldhof Mannheim.

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat am Freitagabend beim SV Waldhof Mannheim nach drei sieglosen Spielen in Folge wieder einen Dreier eingefahren. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Jan Zimmermann gewann mit 3:1 (2:1). Das Motto des Abends: Traumtore.

Es waren exakt 42 Sekunden gespielt, da verstummten die lautstarken Heimfans im Carl-Benz-Stadion und die Verletzungssorgen des BVB II waren vergessen: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielte Falko Michel einen feinen Schnittstellenpass auf Julian Hettwer, der die Kugel am herauseilenden Jan-Christoph Bartels vorbeispitzelte – 0:1. Ein toller Angriff.

Der BVB II, insgesamt mit neun verletzungsbedingten Ausfällen, blieb weiterhin gefährlich. Das bevorzugte Mittel? Distanzschüsse. Erst zirkelte Michael Eberwein aus 18 Metern nur knapp daneben. Dann, eine Minute später und fünf Meter weiter entfernt, nahm Michel Maß. Wie ein Strich ging der Ball in den rechten oberen Winkel: 0:2. Der Torschütze hielt sich den Finger an den Mund, die Heimfans tobten und ihre Mannschaft drohte sich aufzulösen.

Mannheim: Bartels - Jans, Riedel, Karbstein, Sechelmann - Lockl (87. Seegert), Rieckmann - Arase (65. Hawkins), Abifade (78. Taz) - Sohm (78. Gouras), Herrmann (65. Okpala) Bartels - Jans, Riedel, Karbstein, Sechelmann - Lockl (87. Seegert), Rieckmann - Arase (65. Hawkins), Abifade (78. Taz) - Sohm (78. Gouras), Herrmann (65. Okpala) BVB II: Lotka - Tattermusch (89. Suver), Papadopoulos, Blank, Bueno - Eberwein (68. Kamara), Pfanne, Pohlmann (82. Roggow) - Hettwer (89. Otuali), Elongo-Yombo, Michel. - Trainer: Zimmermann Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz) Tore: 0:1 Hettwer (1.), 0:2 Michel (14.), 1:2 Karbstein (27.), 1:3 Pohlmann (69.) Zuschauer: 8514 Gelb-Rote Karte: Elongo-Yombo wegen wiederholten Foulspiels (83.) Gelbe Karten: Karbstein, Abifade - Blank, Michel, Tattermusch, Papadopoulos, Lotka

Doch die Mannheimer fingen sich, hielten nun dagegen und strahlten mehr Gefahr aus. Dann die Antwort: Kelvin Arase spielte den Ball scharf und flach an den langen Pfosten vorbei an der Hintermannschaft der Gäste. Malte Karbstein hielt den Fuß hin – 1:2 (27.). Die Gastgeber waren wieder da, die Dortmunder immer noch – Hettwer drosch den Ball nach einem Konter aus spitzem Winkel an den rechten Pfosten (31.). Es war fortan eine Partie auf Augenhöhe, allerdings ohne weitere nennenswerte Höhepunkte bis zur Pause.

In der zweiten Hälfte ging es deutlich unspektakulärer zu als in der ersten. Zum einen, weil sich die Gäste nun mehr zurückzogen. Zum anderen weil beide Teams mit der Passgenauigkeit zu kämpfen hatten. Die erste starke Aktion hatte der BVB – nach Zuspiel von Michel scheiterte Ole Pohlmann an Bartels (58.). Kurz darauf war der Ball im Netz – aber auch mehrere Dortmunder im Abseits (60.)

Der BVB drückte auf die Vorentscheidung, spielte sich teilweise mit Leichtigkeit durch. In der 69. Minute war es schließlich so weit: Der starke Pohlmann eroberte einen langen Ball, wollte ihn schlichtweg mehr als die Mannheimer. Dann ließ der 22-Jährige seinen Gegenspieler mit einer Finte aussteigen, zog aus 20 Metern ab und brachte die Kugel mithilfe des Innenpfostens unhaltbar zum 3:1 im Tor unter.

Das Spiel plätscherte dem Ende entgegen. Die Ampelkarte für Elongo-Yombo nach wiederholtem Foulspiel (83.) blieb ohne Folgen.

Der BVB II klettert mit nun 19 Punkten zumindest vorerst auf den vierten Platz der 3. Liga. Der SV Waldhof Mannheim hat nach zwölf Spielen zwölf Punkte und muss sich allmählich mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen.