BVB II: Große Personalsorgen - mehr als zehn Spieler verletzt, nur ein Torwart fit

Borussia Dortmund II reist stark ersatzgeschwächt zum SV Waldhof Mannheim. Bis zu elf Spieler werden der BVB U23-Mannschaft am Freitagabend fehlen.

Der SV Waldhof Mannheim will am Freitagabend (20. Oktober, 19 Uhr) unbedingt gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Dortmund gewinnen. Ansonsten droht den Mannheimern um Trainer Rüdiger Rehm der Abstiegskampf.

Die Chancen auf einen Sieg gegen die BVB-Reserve scheinen nicht schlecht zu stehen. Bis zu elf Spieler wird Rehms Trainerkollege Jan Zimmermann in Mannheim ersetzen müssen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten fallen Paul Besong (Knie-Verletzung), Justin Butler (Bänderverletzung), Felix Irorere (Fußverletzung), Marian Kirch (Fingerbruch), Silas Ostrzinski (Sehnenverletzung im Oberschenkel), Prince Aning (Schulter-Verletzung), Dennis Lütke-Frie (Mittelfußbruch), Patrick Göbel (geschwollenes Auge), Moses Otuali (Cut am Auge), Bjarne Pudel (Knie-Verletzung) und Tiago Esteavo aus. Einzig beim Letztgenannten Torwart gibt es noch eine Einsatzchance. Ansonsten wäre Marcel Lotka der einzige fitte BVB-II-Keeper.

"Die Ausfälle von Paus Besong und Justin Butler sind mehr als bitter, weil beide gerade richtig gut in Form waren. Und auch Felix Irorere hat sich in den vergangenen Wochen hart an die Mannschaft herangearbeitet, stand zuletzt zweimal im Kader. Die schweren Verletzungen sind für alle drei persönlich richtig bescheiden", sagte Zimmermann den Ruhr Nachrichten.

Zugleich verwies der Coach auf den "guten Kader", der gerade in der Offensive stark besetzt sei. "Wir haben einige gute Jungs, die zuletzt nicht gespielt haben und die jetzt auf ihren Einsatz drängen."

Immerhin: Mit Ole Pohlmann, Abdoulaye Kamara und U20-Nationalspieler Hendry Blank kehrt ein Trio zurück, das dem BVB zuletzt fehlte.

Die Dortmunder liegen in der Tabelle vor dem Spiel beim SV Waldhof mit 16 Punkten auf Platz sieben. Die Mannheimer, die zwölf Zähler auf dem Konto haben, belegen den 15. Tabellenplatz.